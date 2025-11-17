Франкештейну Мэри Шелли сопереживать не хотелось: но Гильермо дель Торо внес в роман 5 изменений и создал хит Netflix

Гильермо дель Торо всегда тяготел к монстрам — но не к тем, кто рычит и убивает, а к тем, кого боится сама человеческая природа. Его «Франкенштейн» для Netflix — не просто адаптация романа Мэри Шелли, а переосмысление самой идеи чудовища и создателя. Мы выбрали пять ключевых изменений, которые делают версию дель Торо самостоятельным произведением, тонким, трагическим и до боли человечным.

Монстр — не убийца, а человек

Если в книге Шелли Существо мстит Виктору, уничтожая всех, кого тот любит, то у дель Торо Монстр становится почти библейской фигурой — страдающей, невинной, ищущей любви. Он защищается, а не нападает, действует из боли, а не из злобы.

Джейкоб Элорди играет его не как монстра, а как ребёнка, выброшенного в мир без материнской ласки. И зритель впервые не ужасается ему — а жалеет.

Виктор — чудовище из плоти и крови

В оригинале Виктор — безумный гений, жертва своей амбиции. У дель Торо (Оскар Айзек) он становится тем, кого можно назвать настоящим чудовищем — человеком, выросшим в тени жестокого отца (Чарльз Дэнс). Здесь всё про наследие насилия: как изломанные отцы порождают изломанных сыновей.

Виктор создаёт монстра не из дерзости, а из боли. И этим режиссёр делает его страшнее любого ксеноморфа.

Элизабет — не жертва, а ось всей истории

В книге Элизабет — нежная невеста, убитая Монстром. У дель Торо (в исполнении Мии Гот) она сразу трижды воплощается — мать, возлюбленная и образ искушения. Её смерть и её образ становятся зеркалом для Виктора и Существа: оба теряют женщину, в которой искали спасение.

Так дель Торо превращает романтическую фигуру в символ — Элизабет становится самой душой истории, воплощением любви, которая не спасает, но очищает.

Вместо невесты — прощение

У Шелли монстр требует спутницу — ту самую «невесту Франкенштейна». У дель Торо этого нет. Он заменяет второе создание последним разговором — моментом прощения.

В финале Существо целует Виктора, словно сына — отца, и это меняет всю философию истории. Там, где книга кончается местью, фильм кончается примирением. И впервые монстр выходит на свет не как наказание, а как надежда.

Действие во время Крымской войны

Вместо безымянной Европы начала XIX века — мрачные поля Крымской войны. Хирург Виктор среди гор мёртвых тел ищет материал для экспериментов — это не просто антураж, а готический символ эпохи, где прогресс и смерть идут рука об руку.

Так дель Торо вплетает в сюжет дух викторианской эпохи: когда человечество научилось воскрешать тела — и потеряло душу.

Итог

У Мэри Шелли монстр — порождение гордыни. У дель Торо — результат одиночества. Его фильм не спорит с оригиналом, а словно завершает его, добавляя то, чего не хватало в 1818 году, — сострадание. Здесь даже чудовище хочет быть просто человеком.

