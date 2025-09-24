Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Монстр из этого советского фильма пугает уже 70 лет: американцы жалеют, что не могут увидеть ленту в кино

Монстр из этого советского фильма пугает уже 70 лет: американцы жалеют, что не могут увидеть ленту в кино

24 сентября 2025 08:27
Кадр из фильма «Илья Муромец»

Лента «Илья Муромец» была широкоформатным блокбастером.

Принято считать советское кино «царством» суровых драм и идеологических картин. Но за этим фасадом скрывалось настоящее зрелищное кино.

В условиях строгих ограничений режиссёры и мастера спецэффектов создавали масштабные проекты, которые по размаху порой обгоняли западные блокбастеры.

Яркое доказательство — легендарный дракон из одного такого фильма. Его впечатляющий образ продолжает восхищать зрителей даже сегодня, спустя десятилетия после выхода картины.

Сюжет фильма «Илья Муромец»

Сюжет фильма «Илья Муромец» разворачивается вокруг знаменитого богатыря, который оказывается в княжеском подземелье. Однако когда на Русь обрушивается настоящая беда, князю приходится лично просить помощи у заключённого витязя.

На землю нападают бесчисленные полчища царя Калина — воинственных тугуар. Илья Муромец, получив свободу, без раздумий встаёт на защиту родной земли. Вместе с ним в бой идут его верные сподвижники — Алёша Попович и Добрыня Никитич, образуя легендарную тройку богатырей.

Кадр из фильма «Илья Муромец»

Дракон в фильме «Илья Муромец»

Настоящей звездой фильма «Илья Муромец» стал огромный дракон, созданный в натуральную величину. Это была не просто кукла, а сложная конструкция с настоящими армейскими огнемётами — именно они давали то самое «огненное дыхание», которое поражало зрителей.

Уникальность в том, что все эффекты делали «вживую», без компьютерной графики. Даже сегодня масштаб работы восхищает: к примеру, чтобы снять батальные сцены, привлекли больше ста тысяч солдат и одиннадцать тысяч лошадей, пишет автор Дзен-канала «Тех Лаб».

Фильм стал первым советским широкоформатным блокбастером и даже покорил американский прокат под названием «Меч и дракон». Более того, его не стыдно посмотреть и сейчас, спустя 69 лет после премьеры.

«Отличные декорации и костюмы. Очень качественное изображение. Даже для сегодняшнего времени! Вот его бы я сейчас, в кинотеатре бы посмотрел с удовольствием», «Дракон до сих пор жуткий. Потрясающий фильм. Смотрю с удовольствием», – пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал про достойный советский триллер.

Фото: Кадры из фильма «Илья Муромец» (1956)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя Читать дальше 27 сентября 2025
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» Читать дальше 26 сентября 2025
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене «Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене Читать дальше 26 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше