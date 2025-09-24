Монстр из этого советского фильма пугает уже 70 лет: американцы жалеют, что не могут увидеть ленту в кино

Принято считать советское кино «царством» суровых драм и идеологических картин. Но за этим фасадом скрывалось настоящее зрелищное кино.

В условиях строгих ограничений режиссёры и мастера спецэффектов создавали масштабные проекты, которые по размаху порой обгоняли западные блокбастеры.

Яркое доказательство — легендарный дракон из одного такого фильма. Его впечатляющий образ продолжает восхищать зрителей даже сегодня, спустя десятилетия после выхода картины.

Сюжет фильма «Илья Муромец»

Сюжет фильма «Илья Муромец» разворачивается вокруг знаменитого богатыря, который оказывается в княжеском подземелье. Однако когда на Русь обрушивается настоящая беда, князю приходится лично просить помощи у заключённого витязя.

На землю нападают бесчисленные полчища царя Калина — воинственных тугуар. Илья Муромец, получив свободу, без раздумий встаёт на защиту родной земли. Вместе с ним в бой идут его верные сподвижники — Алёша Попович и Добрыня Никитич, образуя легендарную тройку богатырей.

Дракон в фильме «Илья Муромец»

Настоящей звездой фильма «Илья Муромец» стал огромный дракон, созданный в натуральную величину. Это была не просто кукла, а сложная конструкция с настоящими армейскими огнемётами — именно они давали то самое «огненное дыхание», которое поражало зрителей.

Уникальность в том, что все эффекты делали «вживую», без компьютерной графики. Даже сегодня масштаб работы восхищает: к примеру, чтобы снять батальные сцены, привлекли больше ста тысяч солдат и одиннадцать тысяч лошадей, пишет автор Дзен-канала «Тех Лаб».

Фильм стал первым советским широкоформатным блокбастером и даже покорил американский прокат под названием «Меч и дракон». Более того, его не стыдно посмотреть и сейчас, спустя 69 лет после премьеры.

«Отличные декорации и костюмы. Очень качественное изображение. Даже для сегодняшнего времени! Вот его бы я сейчас, в кинотеатре бы посмотрел с удовольствием», «Дракон до сих пор жуткий. Потрясающий фильм. Смотрю с удовольствием», – пишут в Сети.

