«Молюсь Небесам: пусть 9-ый сезон окажется последним!»: фанаты слезно просят создателей не испортить «Балабола», но получится ли?

18 ноября 2025 19:35
Кадр из сериала «Балабол»

Люди опасаются, что история затянется и скатится вниз по эмоциональному накалу.

Вопрос о девятом сезоне «Балабол» уже превратился в маленький детектив. Везде обсуждают, что Саня Балабин снова вернётся — но когда именно это случится, зрители пытаются понять буквально по крупицам.

Пока создатели держат интригу, а фанаты разбирают по полкам каждую новость со съёмочной площадки.

Что ждёт в новом сезоне

Балабин привычно окажется в водовороте дел, где за одним смешным эпизодом сразу идёт драка, погоня и чья-то личная трагедия. Новый противник — Макеев, бывший спецназовец, человек опасный, опытный и слишком уверенный в себе. В личной жизни Сани тоже будет неспокойно: отношения с Марьям трещат по швам, и обоим придётся решать, что для них важнее — работа или чувства.

Кадр из сериала «Балабол»

Дядя Митя снова объявится «на пару дней», которые легко превращаются в месяцы хаоса. Брумель неожиданно найдёт любовь, а у Зои и Джорджа семейную идиллию нарушит назойливый родственник.

Именно в этот момент в обсуждениях всплыло мнение, которое моментально разлетелось по соцсетям:

«С нетерпением жду девятого сезона (обожаю этот сериал)… Но молюсь Небесам: пусть 9-ый сезон окажется последним! Чтобы не затянули. Чтобы не "скатились в болото". Чтобы закончили на годной, хорошей, успешной ноте».

Когда выйдет девятый сезон

Вот тут и начинается самое интересное. В Сети гуляют две версии: одни источники уверенно говорят о премьере в 2025 году, другие осторожно добавляют — возможен перенос на 2026-й. Съёмки завершены, сезон готовится к выпуску, но канал традиционно распределяет сериал так, чтобы он «выстрелил» в нужный момент.

Так что точная дата пока остаётся частью интриги. Одно ясно: Саня Балабол ещё не сказал своего последнего слова — и ждать его возвращения точно есть смысл.

Скучаете по «Невскому» и истосковались по детективным сериалам из России? Вот какой сериал вам может понравиться. Есть еще 5 российских детективных сериалов, которые вы могли пропустить.

Фото: Кадр из сериала «Балабол»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
