«Молодёжка. Новая смена» станет главной весенней новинкой СТС: дату премьеры уже раскрыли

Информация о судьбе обновленного проекта «Молодежка» наконец-то прояснилась. Зрители на ТВ увидят второй сезон с середины апреля. Первый из 16 эпизодов покажут на СТС уже 13 апреля.

О чем пойдет речь

Спортсменам предстоит решать более сложные задачи — им нужно будет завоевать путевку в международные соревнования. Для усиления состава Казанцев использует неординарные ходы: место в воротах получает девушка.

В роли оппонентов выступят экс-игроки «Медведей», которые теперь работают тренерами, — речь об Кисляке и Антипове. Также в касте появится Егор Щукин.

Что известно о будущем проекта

Ранее Федор Бондарчук, выступающий продюсером, сообщал, что второй сезон «Новой смены» станет завершающим. Однако сейчас уже ведется написание сценария для полнометражной картины, события которой развернутся во вселенной этого сериала. На данный момент фильм находится в стадии разработки, и это знаменует собой выход франшизы на большой экран.