Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Молодёжка. Новая смена» станет главной весенней новинкой СТС: дату премьеры уже раскрыли

25 марта 2026 15:13
Ждать осталось недолго.

Информация о судьбе обновленного проекта «Молодежка» наконец-то прояснилась. Зрители на ТВ увидят второй сезон с середины апреля. Первый из 16 эпизодов покажут на СТС уже 13 апреля.

О чем пойдет речь

Спортсменам предстоит решать более сложные задачи — им нужно будет завоевать путевку в международные соревнования. Для усиления состава Казанцев использует неординарные ходы: место в воротах получает девушка.

В роли оппонентов выступят экс-игроки «Медведей», которые теперь работают тренерами, — речь об Кисляке и Антипове. Также в касте появится Егор Щукин.

Что известно о будущем проекта

Ранее Федор Бондарчук, выступающий продюсером, сообщал, что второй сезон «Новой смены» станет завершающим. Однако сейчас уже ведется написание сценария для полнометражной картины, события которой развернутся во вселенной этого сериала. На данный момент фильм находится в стадии разработки, и это знаменует собой выход франшизы на большой экран.

Фото: Кадры из сериала «Молодёжка. Новая смена»
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше