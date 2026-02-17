Молодежь посмотрела «Ликвидацию» и не поняла ее культовость: «Все дико раздражают, но особенно один актер»

Любой культовый проект рано или поздно обрастает не только фанатами, но и теми, кто готов разобрать его по косточкам. «Ликвидация» здесь не исключение.

Сериал про послевоенную Одессу, бандитов и харизматичного Гоцмана давно разошёлся на цитаты и занял тёплое место в сердцах зрителей. Но находятся и те, кто считает его переоценённым. У них есть аргументы, и звучат они не так уж наивно.

Сюжет

Критики «Ликвидации» часто начинают с того, что сериал искажает реальность.

«Я бы может и посмотрела. Но у Машкова не актерская игра, а пародия на одессита. Как и у Крючковой пародия на еврейку. Из- за них не смотрю и не понимаю восторгов», «В фильме полно лжи. Один небритый Гоцман чего стоит. Это же запрещено уставом НКВД», — пишут комментаторы.

Актеры

Еще одна претензия относится к игре актеров. Владимир Машков показался многим одинаковым в каждой картине.

«Смотрела сериал ребенком, когда он вышел и решила посмотреть сейчас, в осознанном возрасте. Единственное, что меня в этом сериале впечатлило, это игра Маковецкого и Лавроненко. Все остальные герои, особенно Машков дико раздражают», — подчеркнули в Сети.

А образ Пореченкова вообще не выдержал никакой критики. Актер, по мнению пользователей, вообще не подходит на роль хитроумного рецидивиста