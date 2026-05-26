Русский English
Молодежь пересмотрела «Служебный роман» и восхитилась стилем Мымры: «Зря только испортила себя потом этими платьями»

26 мая 2026 08:00
Зрители посчитали, что до перемен героиня выглядела лучше.  

Кульминацией «Служебного романа» стало преображение героини Алисы Фрейндлих. Людмила Прокофьевна сбрасывает свой знаменитый коричневый костюм. Вместо него она появляется в лёгком клетчатом платье, делает новую причёску и лёгкий макияж.

Коллеги в её учреждении приходят в полный восторг от этой метаморфозы. Этот новый образ действительно помогает ей наладить личную жизнь.

Многие годы зрительницы вдохновлялись примером Мымры, меняя скучный гардероб на более женственный. Но современный взгляд на историю немного изменился.

Многие сегодняшние девушки заметили интересную деталь. Они считают, что Людмила Прокофьевна и в первой половине фильма была одета довольно стильно для своей эпохи и должности.

Молодые зрительницы высказали неожиданный взгляд. По их мнению, Людмила Прокофьевна изначально была одета очень удачно.

Её лаконичный костюм свободного кроя выглядит как дорогой бренд. Они отмечают смелые сочетания — например, строгий пиджак с персиковой или голубой блузкой.

Даже её очки в роговой оправе сегодня сочли бы хипстерским аксессуаром. Такой гардероб, говорят они, многим современным девушкам был бы только в радость.

А вот её знаменитое преображение вызвало споры. По мнению комментаторов, после смены образа Калугина стала «как все». Выщипанные в ниточку брови, яркие тени и лёгкое платье сделали её похожей на секретаршу Верочку. Потерялась та самая индивидуальность и статусность.

«Для руководителя серьёзного учреждения её первоначальный образ был идеален — строго, уместно и со вкусом», «Зря только испортила себя потом этими платьями», — пишут в обсуждениях.

Многие признаются, что им гораздо больше нравилось «до», чем «после».

Фото: Кадры из фильма «Служебный роман» (1977)
Светлана Левкина
