Мои дети просят «как у Карамельки»: простой рецепт карамели из мультсериала «Три кота» — всего 2 ингредиента

26 января 2026 16:40
Кадр из мультсериала «Три кота»

И конфет никаких магазинных не надо.

Мультсериал «Три кота» давно стал больше, чем просто анимацией для малышей. Его смотрят запоем, цитируют, а главное — копируют.

Дети повторяют интонации, привычки героев и с удивительной точностью запоминают, что именно едят Коржик, Компот и Карамелька. Родители это знают: если в серии появилась вкусняшка, рано или поздно она окажется в списке домашних просьб.

Одна из таких — фирменная карамель на палочке. По сюжету за этот рецепт Карамелька получила премию «Золотая ложка». И хорошая новость в том, что приготовить её можно дома — просто, понятно и без лишней химии.

Что понадобится для карамели

Рецепт максимально честный и короткий, как и любят в «Трех котах». Понадобится всего два ингредиента: 100 граммов фруктового сока и 180 граммов сахара.

Сок можно выбрать любой — яблочный, вишневый, апельсиновый. Именно он задаст вкус и цвет будущей карамели. Лучше сразу взять кастрюлю с толстым дном, чтобы ничего не пригорело.

Как готовить пошагово

Сок и сахар соединяют в одной емкости и ставят на медленный огонь. Массу доводят до кипения и варят около 40 минут, регулярно помешивая, пока она не станет густой и тягучей. После этого карамель снимают с плиты и дают ей немного остыть.

Теплую массу набирают ложкой, влажными руками формируют шарики и вставляют в них палочки. Заготовки отправляют в холодильник примерно на час. После застывания карамель готова — ровно такая, какую так любят герои мультсериала.

Получается простой и понятный десерт, который дети узнают с первого взгляда. А значит, шанс услышать «как у Карамельки» стремится к ста процентам.

Фото: Кадр из мультсериала «Три кота»
Екатерина Адамова
