Новинка от платформы «Смотрим» начинается как мелодрама, но в итоге это криминальная история: советуем всем ценителям острых историй

Новая мелодрама «Смотрим» понравилась определенной категории зрителей, но за пределы жанрового круга почти не вышла.

Сериал «Полюби меня снова» (2026) стартовал 1 января на платформе «Смотрим» и вполне мог затеряться среди других длинных теленовелл — однако обсуждение в отзывах показало: проект все-таки заметили, пусть и без единодушного восторга.

О чём сериал

В центре сюжета — жизнь Людмилы Куприяновой, которая кажется выстроенной и устойчивой: муж, бизнес, друзья. После трагической потери ребёнка семья решается на усыновление мальчика Феди.

Спустя годы Люда неожиданно снова беременеет, и с этого момента привычный жизненный порядок героини начинает рушиться.

Конфликты в семье обостряются, исчезновение приёмного сына втягивает героев в криминальную историю.

Сюжет растянут на 16 серий по 50 минут и охватывает большой временной промежуток — от личной трагедии до последствий принятых когда-то решений.

Что говорят зрители

Отзывы о сериале резко расходятся. Один из зрителей формулирует отношение максимально прямо:

«Сериал могу порекомендовать только любителям жанра. Остальным вполне можно пропустить, вы ничего не потеряете».

Другие зрители куда благосклоннее. Так, в отзывах отмечают саму историю и актёрскую работу:

«Очень хороший фильм. Интересный сюжет, отличные актеры, актуальные проблемы».

Или более эмоционально:

«Мне очень понравился сериал, жду с нетерпением продолжение».

В чём претензии

Основная критика касается темпа и драматургии. Зрители пишут о затянутости и избытке диалогов:

«Сюжетная линия как бы есть, но всё настолько затянуто и нудно, что смотреть очень скучно».

Часто упоминают и предсказуемость — сериал не пытается удивлять резкими сюжетными манёврами, предпочитая долго и подробно разбирать семейные конфликты.

«Полюби меня снова» — типичный пример телевизионной мелодрамы, рассчитанной на терпеливый просмотр и внимание к деталям. Для поклонников жанра это спокойная, последовательная история с понятными характерами.

Для всех остальных — сериал, мимо которого легко пройти без чувства потери.

