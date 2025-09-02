Могли сместить султана, а закончили печально: как братья Гиреи из «Империи Кесем» связаны с Валиде

В реальности их судьбы отличались от того, как это было показано в сериале.

Продолжение «Великолепного века» — сериал «Империя Кесем» — не смог повторить успех оригинала и завершился уже после двух сезонов, хотя планировалось намного больше. Но и в этом спин-оффе зрители нашли для себя много любопытного.

Например, создатели показали сложные и напряжённые отношения между османскими султанами и крымскими ханами — эту тему почти не раскрывали в основном сериале. Оказалось, что за стенами дворца кипели не только любовные, но и политические страсти.

История братьев Гиреев

Загадочные братьев Гиреи, Мехмед и Шахин, появились уже в первой серии «Империи Кесем». И мало кто сразу вспомнил, что Валиде-султан из «Великолепного века» сама была из рода Гиреев — об этом мельком упоминалось в ранних сезонах.

Исторически всё ещё интереснее: оказывается, ещё Мехмед Завоеватель заключил договор, что если османская династия прервётся, престол перейдёт к Гиреям. Крымские ханы хоть и правили своим государством, но назначались именно Стамбулом — были на подчинённом положении.

В сериале братья стали ключевыми фигурами первого сезона, хотя их биографии сильно приукрасили.

Братья Гиреи в сериале и реальности

Настоящие братья Гиреи были совсем не такими, как их показали в «Империи Кесем». В сериале младший Шахин грезил османским троном, а старший Мехмед больше мечтал о браке с Фахрие-султан — тётей султана Ахмеда. Их трагическая любовь стала одним из самых трогательных сюжетов.

Но реальная история куда драматичнее сериальной версии. После смерти крымского хана Мехмед силой захватил престол, сделав брата своим помощником. Султан Ахмед не простил такого самоуправства — началась долгая кровопролитная борьба за власть. Мехмед погиб от рук собственных союзников-казаков, а Шахин, став изгоем, вернулся в Стамбул.

Султан Мурад IV принял его с почестями, но вскоре отправил в ссылку. А следующий правитель, Ибрагим Безумный, и вовсе приказал казнить последнего из Гиреев. Так печально закончилась история братьев.

