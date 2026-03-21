Отмена
Могли ли предки Старков выстроить ледяную стену высотой 200 метров? Разбираемся, кто возвел главную загадку «Игры престолов»

21 марта 2026 08:56
Кадр из сериала «Игра престолов»

К сожалению, в сериале этот момент не раскрыли.

Ледяная Стена в «Игре престолов» кажется просто грандиозным сооружением. Но чем больше узнаешь о ее происхождении, тем очевиднее: за ней стоит не только сила людей, но и магия. Так кто же построил это чудо Вестероса высотой более 200 м, а длиной больше 500 км?

Легенда о Брандоне и гигантах

Считается, что Стену построил Брандон Строитель — предок Старков. Однако даже в мире Вестероса многие сомневаются, что люди могли справиться с такой задачей в одиночку.

По одной из версий, ему помогали гиганты и дети леса. И если вспомнить, что гиганты действительно существовали, эта теория уже не выглядит фантастикой. Именно их сила могла объяснить, как удалось создать сооружение длиной сотни километров.

Не только лед: что скрывает структура Стены

Есть и другая интересная гипотеза: изначально Стена могла быть каменной. Лед стал лишь внешним слоем, усиливающим защиту.

Кроме того, дети леса могли наложить на нее магические заклинания. Это объясняет, почему Стена простояла тысячи лет и оставалась практически неприступной.

Для южан такие идеи звучат как сказка, но северяне всегда относились к этим легендам серьезнее.

Настоящее предназначение Стены

Официально считается, что Стена защищает Вестерос от одичалых. Но это лишь часть правды.

На самом деле ее главная цель — сдерживать угрозу куда страшнее: Белых Ходоков и армию мертвых. Именно поэтому Ночной Дозор существует веками, даже когда большинство людей забывает, от чего именно он защищает мир.

И в этом главный смысл Стены: это не просто граница, а последний рубеж между жизнью и смертью.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
