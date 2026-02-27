Могли бы стать олимпийскими чемпионками? 3 российские актрисы, которые выбрали кино вместо спорта

Иногда случается так, что человек строит планы на жизнь, но обстоятельства вносят свои коррективы. Например, кто-то мечтает стать художником, но в итоге находит себя в медицине, или стремится к карьере спортсмена, а становится артистом. Рассказываю о нескольких актрисах, которые могли бы достичь успехов в спорте.

Кристина Асмус

Известная актриса Кристина Асмус стала популярной благодаря роли Вари Черноус в сериале «Интерны». Но прежде чем начать карьеру в театре и кино, девушка занималась спортивной гимнастикой на профессиональном уровне. У нее даже есть звание кандидата в мастера спорта, но в конечном итоге обстоятельства изменились, и она выбрала путь актрисы.

Диана Пожарская

Звезда сериала «Отель «Элеон» и жена Ивана Янковского, Диана Пожарская с юных лет мечтала стать известной спортсменкой. Она занималась спортивными танцами и получила звание кандидата в мастера спорта. Однако травма изменила ее планы, и в итоге Диана решила посвятить себя творчеству и стала успешной актрисой.

Мария Кожевникова

Мария Кожевникова прославилась благодаря роли Аллочки в комедийном сериале «Универ». Сегодня она является счастливой многодетной мамой, но в прошлом занималась профессиональной гимнастикой. Мария добилась значительных успехов в этом виде спорта, однако потом выбрала ГИТИС и сделала выбор в пользу актерской карьеры.

Каждая из них могла стать спортсменкой. Может быть даже они бы добились успеха на Олимпиадах. А пока можно наслаждаться их актерской игрой.