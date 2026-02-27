Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Могли бы стать олимпийскими чемпионками? 3 российские актрисы, которые выбрали кино вместо спорта

Могли бы стать олимпийскими чемпионками? 3 российские актрисы, которые выбрали кино вместо спорта

27 февраля 2026 08:00
Атрибуты кино и спорта

Интересно, как могла сложиться их жизнь.

Иногда случается так, что человек строит планы на жизнь, но обстоятельства вносят свои коррективы. Например, кто-то мечтает стать художником, но в итоге находит себя в медицине, или стремится к карьере спортсмена, а становится артистом. Рассказываю о нескольких актрисах, которые могли бы достичь успехов в спорте.

Кристина Асмус

Известная актриса Кристина Асмус стала популярной благодаря роли Вари Черноус в сериале «Интерны». Но прежде чем начать карьеру в театре и кино, девушка занималась спортивной гимнастикой на профессиональном уровне. У нее даже есть звание кандидата в мастера спорта, но в конечном итоге обстоятельства изменились, и она выбрала путь актрисы.

Могли бы стать олимпийскими чемпионками? 3 российские актрисы, которые выбрали кино вместо спорта

Диана Пожарская

Звезда сериала «Отель «Элеон» и жена Ивана Янковского, Диана Пожарская с юных лет мечтала стать известной спортсменкой. Она занималась спортивными танцами и получила звание кандидата в мастера спорта. Однако травма изменила ее планы, и в итоге Диана решила посвятить себя творчеству и стала успешной актрисой.

Диана Пожарская

Мария Кожевникова

Мария Кожевникова прославилась благодаря роли Аллочки в комедийном сериале «Универ». Сегодня она является счастливой многодетной мамой, но в прошлом занималась профессиональной гимнастикой. Мария добилась значительных успехов в этом виде спорта, однако потом выбрала ГИТИС и сделала выбор в пользу актерской карьеры.

Мария Кожевникова

Каждая из них могла стать спортсменкой. Может быть даже они бы добились успеха на Олимпиадах. А пока можно наслаждаться их актерской игрой.

Фото: Кадры из фильмов «Булки» (2022), «Жар-птица» (2021), сериала «Казнить нельзя помиловать», КиноАфиша
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского» Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского» Читать дальше 27 февраля 2026
Для поклонников «Каменской» самое то: почему я без ума от детектива «Женская версия» — жду новый сезон Для поклонников «Каменской» самое то: почему я без ума от детектива «Женская версия» — жду новый сезон Читать дальше 27 февраля 2026
Сериалов про маньяков немало, но этот особенный: 8 серий пролетели как одна — красавица Крюкова в необычной роли Сериалов про маньяков немало, но этот особенный: 8 серий пролетели как одна — красавица Крюкова в необычной роли Читать дальше 27 февраля 2026
Продолжение этого сериала с Колесниковым ждали больше «Первого отдела»: финал оставил вопросы Продолжение этого сериала с Колесниковым ждали больше «Первого отдела»: финал оставил вопросы Читать дальше 27 февраля 2026
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела» Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела» Читать дальше 26 февраля 2026
Колесников рассказал, что его бесит в Брагине из «Первого отдела»: «У меня с ним ничего общего» Колесников рассказал, что его бесит в Брагине из «Первого отдела»: «У меня с ним ничего общего» Читать дальше 25 февраля 2026
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением Читать дальше 24 февраля 2026
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности Читать дальше 24 февраля 2026
Практически новый Брагин: в 2026 жду сериал НТВ о харизматичном следователе — со звездой «Анны-медиум» Практически новый Брагин: в 2026 жду сериал НТВ о харизматичном следователе — со звездой «Анны-медиум» Читать дальше 24 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше