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Киноафиша Статьи Могла получить золото и бриллианты, но попросила допуск в библиотеку: у этого поступка Хюррем была веская причина

Могла получить золото и бриллианты, но попросила допуск в библиотеку: у этого поступка Хюррем была веская причина

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Наложница думала стратегически.

В «Великолепном веке» мы привыкли видеть Хюррем женщиной, которая покорила султана красотой, характером и интригами. Но есть куда более интересная версия её истории: главным оружием фаворитки мог стать не внешний облик, а стремление учиться и понимать человека рядом с собой.

Почему она выбрала книги

В популярных историях первую встречу Хюррем и Сулеймана часто превращают в эффектную сцену с дерзостью, танцами и яркими эмоциями. Но исторически такой эпизод выглядит скорее художественной фантазией.

Гораздо интереснее другой момент: вместо привычных подарков Хюррем якобы попросила доступ к книгам. Для дворцовой наложницы подобный интерес к знаниям был необычным и сразу выделял её среди остальных.

Сулейману было с ней интересно

Сулейман был не только правителем и воином, но и человеком, увлечённым поэзией, историей и философией. Поэтому Хюррем постепенно становилась для него не просто любимой женщиной, а собеседницей.

Она изучала язык, читала исторические и поэтические тексты, а затем могла обсуждать их с султаном. В результате между ними формировалась уже совсем другая связь — основанная не только на чувствах, но и на общих интеллектуальных интересах.

Вот где появился настоящий козырь

Пока другие могли рассчитывать прежде всего на красоту и статус, Хюррем развивала себя. В письмах Сулейману она не только выражала чувства, но и сообщала о событиях в столице. Позже ей приписывают и дипломатическую переписку с иностранными правителями.

Именно поэтому её влияние со временем только росло, передает дзен-канал «У Клио под юбкой». Можно спорить о деталях этой истории, но сама идея очень любопытна: Хюррем могла сделать главным преимуществом не свою внешность, а умение оставаться для султана интересным человеком.

И, пожалуй, это гораздо сильнее любой драгоценности.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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