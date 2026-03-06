Меню
Могила с таким именем есть не только в Стамбуле: в «Великолепном веке» скрыли тайну последнего пристанища Хатидже-султан

6 марта 2026 16:40
Кадр из сериала «Великолепный век»

История сестры султана Сулеймана из Великолепного века скрывает больше загадок, чем кажется.

После успеха сериала «Великолепный век» многие зрители уверены, что судьба Хатидже-султан хорошо известна. Но реальная история сестры Сулеймана I Великолепного куда запутаннее. Более того, среди историков до сих пор идут споры не только о деталях её жизни, но даже о месте захоронения.

Что известно о Хатидже из хроник

Согласно османским источникам, Хатидже-султан была дочерью Селима I и Айше Хафсы Султан. Она родилась в 1496 году в Трабзоне и была всего на пару лет младше своего знаменитого брата.

О её жизни известно мало: упоминаются два брака и две дочери, но документы той эпохи оставили огромные пробелы. Даже дата смерти Хатидже остаётся неизвестной — историки лишь предполагают, что она умерла после 1536 года.

Могила в Стамбуле

Самая известная версия ведёт к комплексу мечети Селима Явуза в Стамбуле. В мавзолее принцев там находится надгробие с именем Хатидже-султан.

Однако на табличке отсутствует дата смерти — редкость для османских захоронений. Из-за этого появились две версии: либо при реставрации надпись заменили и забыли перенести дату, либо когда-то могилы перепутали, и под именем султанши скрывается совсем другой человек.

Версии о годе смерти

Кадр из сериала «Великолепный век»

Историки называют разные даты. По одной версии, Хатидже умерла в 1538 году, не пережив казнь своего мужа, передает дзен-канал Загадки «Великолепного века».

По другой — она прожила намного дольше и умерла лишь в 1582 году, уже после смерти Сулеймана. Но ни один источник окончательно это не подтверждает.

Тайна гробницы в Бурсе

Есть и третья версия. В городе Бурса находится старинный мавзолей с именем Хатидже-султан. Долгое время исследователи не могли понять, кто именно там похоронен — сестра Сулеймана или другая представительница османской династии.

Интерес к гробнице вернулся лишь после инцидента в 2018 году, когда вандалы подожгли её дверь. После этого начались исследования и реконструкция здания.

Пока учёные не дали окончательного ответа. Поэтому тайна последнего пристанища Хатидже-султан остаётся одной из самых загадочных историй эпохи Османской империи.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
