Мог остаться в Ставрополе, но потащил детей на Север: зачем герой «Мужиков!...» уехал в Никель на самом деле

16 февраля 2026 16:00
Кадр из фильма «Мужики!...»

Его поступку нашли объяснение.  

«Мужики!...» вышли в 1980-х годах и почти сразу ушли в народ. История Павла Зубова, который возвращается в родную деревню и узнаёт о смерти любимой женщины, а заодно о троих детях, оставшихся без матери, до сих пор вышибает слезу.

Но спустя годы зрители спорят не о сюжете, а о географии. Почему Зубов увёз детей именно в Никель, а не остался в родных местах?

Одна из версий — деньги. В советское время работа на севере давала совсем другие заработки. Куртка из кожи, которую носит герой, выглядит дорого даже по нынешним меркам. Да и позволить себе вывезти всю ораву на курорт в конце сезона он мог только благодаря северным надбавкам. В деревне таких перспектив просто не было.

Кадр из фильма «Мужики!...»

Никель в восьмидесятые был не просто точкой на карте, а крупным промышленным центром. Работа там давала северные надбавки и совсем другой уровень жизни по сравнению с сельской местностью. Зубову, у которого на русах оказалось трое детей, бросать стабильность было неразумно. Но причина, скорее всего, не только в финансах.

В родной деревне Павла держало слишком много тяжёлого. Прошлое, ошибки, упущенная любовь. Уехать на север значило перерезать нить, которая тянула назад.

«Но я искренне надеюсь, что герои "Мужиков" пробыли в Никеле недолго, и вскоре вернулись в теплый и плодородный Ставропольский край, который был для всех четверых родным», — пишет автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Фото: Кадры из фильма «Мужики!...» (1981)
Светлана Левкина
