Киноафиша Статьи «Мое восхищение, уже переплюнул "Хрустальный"»: этот детективный сериал только вышел, а уже столько шума

«Мое восхищение, уже переплюнул "Хрустальный"»: этот детективный сериал только вышел, а уже столько шума

3 апреля 2026 20:33
Кадр из сериала «Отпечатки»

Апрель для поклонников детективов начался громко. 

Фанаты детективов могут ликовать, ведь 1 апреля их порадовали новинкой, а именно сериалом «Отпечатки». Сериал только вышел, а уже является одним из самых обсуждаемых проектов.

О чем сюжет

В спокойный Заречный врывается череда жестоких убийств — и город уже не будет прежним. Следователь Яна Князева, чье детство связано с этим местом, возвращается, чтобы распутать цепь преступлений. Ее резкие методы и личная заинтересованность ставят расследование на грань срыва, и к работе подключается капитан полиции Денис Симонов. Один из ключевых следов ведет в детский дом, где выросла Яна, а также её давняя подруга Рита — жена Дениса. Чем ближе команда подходит к правде, тем сильнее кто‑то мешает им идти дальше. Напряжение растет, а прошлое снова стучится в двери. В ролях: Дмитрий Чеботарев, Анна Богомолова, Евгений Санников, Олег Рязанцев, Полина Кутепова и другие.

Что уже говорят зрители и актеры

У сериала уже восторженные отзывы. Поклонники жанра отмечают мрачную провинциальность, загадочный сюжет, роковую музыку и многое другое. Также поклонники уже особенно обсуждают версии, кто убийца:

«Моё восхищение, сериал для меня переплюнул Чёрное солнце, Хирурга, Хрустальный.. Сюжет-браво, актёры, ну все хороши, и Акиньшина(Яна) на месте и Чеботарёв(Денис) прекрасен»

«Самая фантастическая версия у меня, что это беременная подруга мстит. Костик вроде же умер, но это пока не то»чно».

«Персонаж Санникова подозрительный, учитывая, что актёр положительных героев редко играет»

Дмитрий Чеботарев о своем герое:

«Яна и Денис друг друга дополняют. Один - ум, другой - энергия. Один - расчетливость, другой - импульсивность. Они как лед и пламя. Если их соединить, получится идеальный следователь. Фишка Дениса, на мой взгляд, как раз в том, что он абсолютно понимает среду, в которой он существует. Он понимает тот социум и очень хорошо под него мимикрирует».

Фото: Кадр из сериала «Отпечатки»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
