Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Много пафоса и слишком мало глубины»: в Сети посчитали, что культовый «Интерстеллар» чересчур переоценен

«Много пафоса и слишком мало глубины»: в Сети посчитали, что культовый «Интерстеллар» чересчур переоценен

15 сентября 2025 10:23
Кадр из фильма «Интерстеллар»

Этому мнению нашли любопытное объяснение.

Когда в 2014 году вышел «Интерстеллар» Кристофера Нолана, зрители разделились на два лагеря. Одни кричали «Шедевр!» и сравнивали его с «Космической одиссеей», другие скептически хмурились и не понимали, что же люди в нем нашли.

Фильм собрал огромные кассовые сборы, получил высокие рейтинги и даже научные похвалы. Но до сих пор некоторые зрители отмечают, что «Интерстеллар» сильно переоценен.

Сюжет «Интерстеллара»

Действие разворачивается в будущем, где Земля превратилась в пыльную пустыню. Кукуруза стала последней культурой, способной выжить в условиях бесконечных бурь и токсичного воздуха. Именно в этом мире живёт бывший пилот Купер, которому предстоит возглавить опасную миссию — найти новый дом для человечества среди звёзд.

Но по мере развития сюжета становится ясно, что фильм — не только о научных открытиях и космических полётах. Герои постоянно сталкиваются с моральными дилеммами: спасти себя или пожертвовать всем ради других? Именно связь между Купером и его дочерью Мёрф становится ключом к спасению человечества.

Кадр из фильма «Интерстеллар»

Критика «Интерстеллара»

Пользователи Сети отмечают, что «Интерстеллар» часто жертвует логикой ради драмы, и это раздражает. Кроме того, там немало специально снятых сцен, провоцирующих слезы.

«Каждый второй диалог — про спасение человечества или любовь. Перебор», — пишет автор Дзен-канала «Киноманыч».

А герои не выглядит живыми: Купер — скорее символ, чем человек, настолько он плоский, а мотивы доктора Брэнда вообще неясны.

«Не провал, но и не шедевр. Интерстеллар хочет быть всем сразу: научной драмой, семейной сагой, философским трактатом. Но в итоге теряет фокус. Нолан замахнулся на "Космическую одиссею" Кубрика, но не дотянул: слишком много пафоса, слишком мало глубины», — считает блогер.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие часы носили Мерф и Купер в «Интерстелларе».

Фото: Кадры из фильма «Интерстеллар» (2014)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь — и ни один не снят в XXI веке: Кубрик и Хичкок тоже в списке Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь — и ни один не снят в XXI веке: Кубрик и Хичкок тоже в списке Читать дальше 27 сентября 2025
Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Читать дальше 27 сентября 2025
Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Читать дальше 27 сентября 2025
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу Читать дальше 26 сентября 2025
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Читать дальше 26 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше