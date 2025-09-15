«Много пафоса и слишком мало глубины»: в Сети посчитали, что культовый «Интерстеллар» чересчур переоценен

Когда в 2014 году вышел «Интерстеллар» Кристофера Нолана, зрители разделились на два лагеря. Одни кричали «Шедевр!» и сравнивали его с «Космической одиссеей», другие скептически хмурились и не понимали, что же люди в нем нашли.

Фильм собрал огромные кассовые сборы, получил высокие рейтинги и даже научные похвалы. Но до сих пор некоторые зрители отмечают, что «Интерстеллар» сильно переоценен.

Сюжет «Интерстеллара»

Действие разворачивается в будущем, где Земля превратилась в пыльную пустыню. Кукуруза стала последней культурой, способной выжить в условиях бесконечных бурь и токсичного воздуха. Именно в этом мире живёт бывший пилот Купер, которому предстоит возглавить опасную миссию — найти новый дом для человечества среди звёзд.

Но по мере развития сюжета становится ясно, что фильм — не только о научных открытиях и космических полётах. Герои постоянно сталкиваются с моральными дилеммами: спасти себя или пожертвовать всем ради других? Именно связь между Купером и его дочерью Мёрф становится ключом к спасению человечества.

Критика «Интерстеллара»

Пользователи Сети отмечают, что «Интерстеллар» часто жертвует логикой ради драмы, и это раздражает. Кроме того, там немало специально снятых сцен, провоцирующих слезы.

«Каждый второй диалог — про спасение человечества или любовь. Перебор», — пишет автор Дзен-канала «Киноманыч».

А герои не выглядит живыми: Купер — скорее символ, чем человек, настолько он плоский, а мотивы доктора Брэнда вообще неясны.

«Не провал, но и не шедевр. Интерстеллар хочет быть всем сразу: научной драмой, семейной сагой, философским трактатом. Но в итоге теряет фокус. Нолан замахнулся на "Космическую одиссею" Кубрика, но не дотянул: слишком много пафоса, слишком мало глубины», — считает блогер.

