Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Многие в шоке»: зрители ждали сказку, а получили боль и суровую реальность — Ника Здорик объяснила резкий поворот «Ландышей» во 2 сезоне

«Многие в шоке»: зрители ждали сказку, а получили боль и суровую реальность — Ника Здорик объяснила резкий поворот «Ландышей» во 2 сезоне

22 января 2026 09:25
Кадр из сериала «Ландыши»

У самой же актрисы начались на этом фоне панические атаки.

После выхода второго сезона сериала «Ландыши» актриса Ника Здорик столкнулась с состоянием, к которому, как признается, до сих пор не смогла выработать иммунитет.

Повышенное внимание зрителей, сотни личных сообщений и эмоциональные отклики вновь привели к паническим атакам. Об этом она рассказала на премьере фильма «Завербованный», где сыграла одну из главных ролей.

Реакция зрителей оказалась тяжелее ожиданий

По словам актрисы, отклик аудитории оказался слишком личным и болезненным. Истории поклонников, которые делятся собственными переживаниями, она воспринимает слишком близко.

«Я же вижу, что много людей пишут, я вижу по своим соцсетям, как они разрываются, я вижу, какое огромное количество людей мне пишет. Я отвечаю, стараюсь. У меня, правда, опять начались панические атаки. У меня всегда так, когда переживаю. Тяжело. Я не умею абстрагироваться, тем более тема такая», — заявила 24-летняя актриса.

Кадр из сериала «Ландыши»

Второй сезон стал шоком для аудитории

Здорик признает: многие зрители ждали от продолжения совсем другого настроения. Вместо привычной мягкой интонации сериал резко ушел в сторону жесткой реальности, и именно это стало неожиданностью для аудитории.

«Многие в шоке от того, каким получился сложным и тяжелым второй сезон. Никто этого не ожидал. Все ждали продолжения сказки, как в первом сезоне, а мы дали суровую реальность, потому что жизнь — это не только розовые шубы и клубы, это еще и боль, которая нас сейчас всех окружает», — заключила Здорик.

История, которая перестала быть сказкой

Первый сезон «Ландыши. Такая нежная любовь» вышел 1 января 2025 года и быстро стал популярным. Во втором сезоне героиня Ники Здорик Катя Орлова ищет мужа, пропавшего без вести в зоне СВО.

Параллельно ей приходится переживать распад группы, семейные интриги и борьбу за наследство. Сюжет окончательно выходит из зоны комфорта — и для зрителей, и для самой актрисы.

Читайте также: Первая серия вышла 1 января, а когда остальные? Расписание выхода всех эпизодов 2 сезона «Ландышей. Вторая весна»

Фото: Кадр из сериала «Ландыши»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Выбрали главного злодея «Первого отдела»: раздражает Брагина, а заодно и зрителей Выбрали главного злодея «Первого отдела»: раздражает Брагина, а заодно и зрителей Читать дальше 23 января 2026
Миллениалы, наконец и для нас сняли сериал! «Друзей», «Дикого ангела» и «Зачарованных» отправили в «Трешку» Миллениалы, наконец и для нас сняли сериал! «Друзей», «Дикого ангела» и «Зачарованных» отправили в «Трешку» Читать дальше 23 января 2026
Смотрю «Сергий против нечисти» и не сразу поняла, почему Розанова в маске: фанатская теория все объясняет Смотрю «Сергий против нечисти» и не сразу поняла, почему Розанова в маске: фанатская теория все объясняет Читать дальше 23 января 2026
«Меня, сорокалетнюю тетку, зацепило»: уже 2 сезон «Ландыши» на пике популярности — объясняем, что это за магия «Меня, сорокалетнюю тетку, зацепило»: уже 2 сезон «Ландыши» на пике популярности — объясняем, что это за магия Читать дальше 22 января 2026
Каменская вернется спустя 15 лет: мы узнали, когда зрители увидят новый сериал с Яковлевой на «России-1» Каменская вернется спустя 15 лет: мы узнали, когда зрители увидят новый сериал с Яковлевой на «России-1» Читать дальше 21 января 2026
Не поверила глазам, увидев Дзюбу в «Золотом дне» — между прочим, у него важная роль: на этот раз это не его «двойник» Не поверила глазам, увидев Дзюбу в «Золотом дне» — между прочим, у него важная роль: на этот раз это не его «двойник» Читать дальше 21 января 2026
Вологда — не единственное место съемок: называем все локации 1 и 2 сезона «Ландышей» Вологда — не единственное место съемок: называем все локации 1 и 2 сезона «Ландышей» Читать дальше 21 января 2026
А что если совместить песни Высоцкого и эстетику «Слова пацана? В новом сериале «Айда!» барда сыграет молодой актер — с Безруковым ничего общего А что если совместить песни Высоцкого и эстетику «Слова пацана? В новом сериале «Айда!» барда сыграет молодой актер — с Безруковым ничего общего Читать дальше 20 января 2026
Фанаты «Мажора» рыдали над смертью Родионовой и винили Прилучного: Разумовская объяснила, почему на самом деле ушла из сериала Фанаты «Мажора» рыдали над смертью Родионовой и винили Прилучного: Разумовская объяснила, почему на самом деле ушла из сериала Читать дальше 20 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше