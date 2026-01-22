«Многие в шоке»: зрители ждали сказку, а получили боль и суровую реальность — Ника Здорик объяснила резкий поворот «Ландышей» во 2 сезоне

У самой же актрисы начались на этом фоне панические атаки.

После выхода второго сезона сериала «Ландыши» актриса Ника Здорик столкнулась с состоянием, к которому, как признается, до сих пор не смогла выработать иммунитет.

Повышенное внимание зрителей, сотни личных сообщений и эмоциональные отклики вновь привели к паническим атакам. Об этом она рассказала на премьере фильма «Завербованный», где сыграла одну из главных ролей.

Реакция зрителей оказалась тяжелее ожиданий

По словам актрисы, отклик аудитории оказался слишком личным и болезненным. Истории поклонников, которые делятся собственными переживаниями, она воспринимает слишком близко.

«Я же вижу, что много людей пишут, я вижу по своим соцсетям, как они разрываются, я вижу, какое огромное количество людей мне пишет. Я отвечаю, стараюсь. У меня, правда, опять начались панические атаки. У меня всегда так, когда переживаю. Тяжело. Я не умею абстрагироваться, тем более тема такая», — заявила 24-летняя актриса.

Второй сезон стал шоком для аудитории

Здорик признает: многие зрители ждали от продолжения совсем другого настроения. Вместо привычной мягкой интонации сериал резко ушел в сторону жесткой реальности, и именно это стало неожиданностью для аудитории.

«Многие в шоке от того, каким получился сложным и тяжелым второй сезон. Никто этого не ожидал. Все ждали продолжения сказки, как в первом сезоне, а мы дали суровую реальность, потому что жизнь — это не только розовые шубы и клубы, это еще и боль, которая нас сейчас всех окружает», — заключила Здорик.

История, которая перестала быть сказкой

Первый сезон «Ландыши. Такая нежная любовь» вышел 1 января 2025 года и быстро стал популярным. Во втором сезоне героиня Ники Здорик Катя Орлова ищет мужа, пропавшего без вести в зоне СВО.

Параллельно ей приходится переживать распад группы, семейные интриги и борьбу за наследство. Сюжет окончательно выходит из зоны комфорта — и для зрителей, и для самой актрисы.

