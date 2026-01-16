«Многие в шоке от того, каким получился 2 сезон»: первые серии «Ландышей» рвут сердца зрителям — и не только им

Второй сезон российского сериала «Ландыши» ударил зрителей под дых сразу же с первой серии. Вместо легкой и местами наивной истории нам показали другую картинку — ту сторону СВО, о которой редко где говорят.

Исполнительница роли Кати Ника Здорик честно призналась — в социальных сетях ей стало приходить множество сообщений от людей, которые пережили подобный опыт. И актриса отреагировала на них очень болезненно.

«Я не умею абстрагироваться»

По словам Здорик, она буквально живёт в откликах аудитории и остро реагирует на каждое сообщение. Ее сильно трогают истории подписчиков, которые происходили не на экране, а в реальности.

«Я вижу, как много людей пишут, как они разрываются. Я стараюсь отвечать, но у меня правда снова начались панические атаки. У меня всегда так, когда переживаю. Тяжело. Я не умею абстрагироваться, тем более тема такая», — призналась актриса.

Второй сезон оказался слишком честным

Актриса подчёркивает: зрители ждали совсем другого настроения. После сказочной интонации первого сезона публика рассчитывала на похожее продолжение, но получила гораздо более жёсткий и болезненный разговор о реальности.

«Многие в шоке от того, каким сложным и тяжёлым получился второй сезон. Все ждали продолжения сказки, а мы дали суровую реальность. Потому что жизнь — это не только розовые шубы и клубы, это ещё и боль, которая нас всех окружает», — объяснила Здорик.

От нежной любви — к испытаниям

Первый сезон под названием «Ландыши. Такая нежная любовь» вышел 1 января 2025 года и быстро стал хитом, после чего сериал получил продолжение — «Ландыши. Вторая весна». Во втором сезоне героиня Здорик Катя Орлова ищет своего мужа Алексея Данилина, который в финале первой части пропал без вести в зоне СВО.

Цена взрослого выбора

Помимо поисков мужа, Катю ждут распад музыкальной группы, интриги, борьба за крупное наследство и череда решений, которые навсегда меняют её жизнь. Новый сезон отказался от романтизации и сделал ставку на болезненную, но честную драму — именно это, судя по реакции актрисы, оказалось самым тяжёлым испытанием не только для героини, но и для самой исполнительницы роли.

