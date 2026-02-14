Многие смотрят «Метод» как вымысел, а у 6 маньяков из сериала есть реальные прототипы: мурашки по коже от одной только мысли

Собрали в одной статье преступников из первой части проекта.

«Метод» за 10 лет стал не просто сериалом про следователя-одиночку, а целой антологией зла. В 2025 году вышел уже 3 сезон. Проект пугает не только атмосферой.

Часть историй опирается на реальные уголовные дела, и это тот случай, когда сценарий берёт материал из хроники. В первом сезоне минимум 6 маньяков имеют узнаваемые прототипы.

Реальные прототипы в «Методе»

Маньяк в сериале Реальный прототип Сезон/серия Что он делал Липецкий душитель Анатолий Седых 1 сезон, 2 серия Нападал на молодых девушек, душил, годами избегал наказания Казанский людоед Алексей Суклетин 1 сезон, 3 серия Убивал с сообщницей, практиковал каннибализм Вожатый-потрошитель Анатолий Сливко 1 сезон, 4 серия Заманивал подростков «на съёмки», душил, снимал происходящее Абаканский душитель Дмитрий Лебедь 1 сезон, 8 серия Работая таксистом, душил пассажирок и скрывал тела Врач-убийца Василий Кулик 1 сезон, 9 серия Убивал пожилых женщин и детей из-за личной ненависти Таганский маньяк Андрей Евсеев 1 сезон, 10 серия Грабил и убивал девушек, часть жертв выжила

Почти все получили высшую меру наказания или пожизненный срок. Авторы «Метода» не делали документальный пересказ, но брали узнаваемые детали: тип жертв, способ охоты, ошибки следствия.

Сериал от этого воспринимается иначе. История выглядит жёсткой, потому что она уже случалась. Когда художественный вымысел так близко подходит к реальности, становится ясно, почему «Метод» производит тяжёлое впечатление. Иногда самые страшные сюжеты не придумывают — их вспоминают.