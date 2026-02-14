Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Многие смотрят «Метод» как вымысел, а у 6 маньяков из сериала есть реальные прототипы: мурашки по коже от одной только мысли

Многие смотрят «Метод» как вымысел, а у 6 маньяков из сериала есть реальные прототипы: мурашки по коже от одной только мысли

14 февраля 2026 16:11
Кадры из сериала «Метод»

Собрали в одной статье преступников из первой части проекта.

«Метод» за 10 лет стал не просто сериалом про следователя-одиночку, а целой антологией зла. В 2025 году вышел уже 3 сезон. Проект пугает не только атмосферой.

Часть историй опирается на реальные уголовные дела, и это тот случай, когда сценарий берёт материал из хроники. В первом сезоне минимум 6 маньяков имеют узнаваемые прототипы.

Реальные прототипы в «Методе»

Маньяк в сериале

Реальный прототип

Сезон/серия

Что он делал

Липецкий душитель

Анатолий Седых

1 сезон, 2 серия

Нападал на молодых девушек, душил, годами избегал наказания

Казанский людоед

Алексей Суклетин

1 сезон, 3 серия

Убивал с сообщницей, практиковал каннибализм

Вожатый-потрошитель

Анатолий Сливко

1 сезон, 4 серия

Заманивал подростков «на съёмки», душил, снимал происходящее

Абаканский душитель

Дмитрий Лебедь

1 сезон, 8 серия

Работая таксистом, душил пассажирок и скрывал тела

Врач-убийца

Василий Кулик

1 сезон, 9 серия

Убивал пожилых женщин и детей из-за личной ненависти

Таганский маньяк

Андрей Евсеев

1 сезон, 10 серия

Грабил и убивал девушек, часть жертв выжила

Почти все получили высшую меру наказания или пожизненный срок. Авторы «Метода» не делали документальный пересказ, но брали узнаваемые детали: тип жертв, способ охоты, ошибки следствия.

Сериал от этого воспринимается иначе. История выглядит жёсткой, потому что она уже случалась. Когда художественный вымысел так близко подходит к реальности, становится ясно, почему «Метод» производит тяжёлое впечатление. Иногда самые страшные сюжеты не придумывают — их вспоминают.

Фото: Кадры из сериала «Метод»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У «Мосгаза» и «Места встречи изменить нельзя» оказался общий прототип главного героя: один человек на 2 культовых сериала У «Мосгаза» и «Места встречи изменить нельзя» оказался общий прототип главного героя: один человек на 2 культовых сериала Читать дальше 14 февраля 2026
Силовики кривятся от ляпов, когда на НТВ идет «Первый отдел»: «Это бред!» Силовики кривятся от ляпов, когда на НТВ идет «Первый отдел»: «Это бред!» Читать дальше 12 февраля 2026
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне Читать дальше 10 февраля 2026
«Не пьянки ради, а дабы не отвыкнуть вовсе»: зрители выбрали самые сильные сцены «Первого отдела» перед новым сезоном «Не пьянки ради, а дабы не отвыкнуть вовсе»: зрители выбрали самые сильные сцены «Первого отдела» перед новым сезоном Читать дальше 14 февраля 2026
Обожаю этого красавчика: пока жду 5 сезон «Первого отдела», гляну еще один сериал НТВ с Колесниковым в главной роли Обожаю этого красавчика: пока жду 5 сезон «Первого отдела», гляну еще один сериал НТВ с Колесниковым в главной роли Читать дальше 14 февраля 2026
Думали, что «Назад в будущее» — это уморительная трилогия о приключениях? Посмотрите ее в нужном порядке и расстроитесь Думали, что «Назад в будущее» — это уморительная трилогия о приключениях? Посмотрите ее в нужном порядке и расстроитесь Читать дальше 14 февраля 2026
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: этот момент в «Место встречи изменить нельзя» многие не замечали годами По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: этот момент в «Место встречи изменить нельзя» многие не замечали годами Читать дальше 14 февраля 2026
В 1985 году зрителям так и не показали эти две серии культового «Противостояния»: Басилашвили был безутешен, но цензоры не могли такое пропустить В 1985 году зрителям так и не показали эти две серии культового «Противостояния»: Басилашвили был безутешен, но цензоры не могли такое пропустить Читать дальше 14 февраля 2026
«Невский» или «Первый отдел», Брагин или Семенов: какой петербургский детектив сильнее? Победитель все-таки имеется «Невский» или «Первый отдел», Брагин или Семенов: какой петербургский детектив сильнее? Победитель все-таки имеется Читать дальше 14 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше