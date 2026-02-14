Многие смотрят «Метод» как вымысел, а у 6 маньяков из сериала есть реальные прототипы: мурашки по коже от одной только мысли

«Метод» за 10 лет стал не просто сериалом про следователя-одиночку, а целой антологией зла. В 2025 году вышел уже 3 сезон. Проект пугает не только атмосферой.
Часть историй опирается на реальные уголовные дела, и это тот случай, когда сценарий берёт материал из хроники. В первом сезоне минимум 6 маньяков имеют узнаваемые прототипы.
Реальные прототипы в «Методе»
|
Маньяк в сериале
|
Реальный прототип
|
Сезон/серия
|
Что он делал
|
Липецкий душитель
|
Анатолий Седых
|
1 сезон, 2 серия
|
Нападал на молодых девушек, душил, годами избегал наказания
|
Казанский людоед
|
Алексей Суклетин
|
1 сезон, 3 серия
|
Убивал с сообщницей, практиковал каннибализм
|
Вожатый-потрошитель
|
Анатолий Сливко
|
1 сезон, 4 серия
|
Заманивал подростков «на съёмки», душил, снимал происходящее
|
Абаканский душитель
|
Дмитрий Лебедь
|
1 сезон, 8 серия
|
Работая таксистом, душил пассажирок и скрывал тела
|
Врач-убийца
|
Василий Кулик
|
1 сезон, 9 серия
|
Убивал пожилых женщин и детей из-за личной ненависти
|
Таганский маньяк
|
Андрей Евсеев
|
1 сезон, 10 серия
|
Грабил и убивал девушек, часть жертв выжила
Почти все получили высшую меру наказания или пожизненный срок. Авторы «Метода» не делали документальный пересказ, но брали узнаваемые детали: тип жертв, способ охоты, ошибки следствия.
Сериал от этого воспринимается иначе. История выглядит жёсткой, потому что она уже случалась. Когда художественный вымысел так близко подходит к реальности, становится ясно, почему «Метод» производит тяжёлое впечатление. Иногда самые страшные сюжеты не придумывают — их вспоминают.