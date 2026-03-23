Многие не осилили 17 сезонов: так чем закончился сериал «Солдаты»? Судьбы Шматко и других любимых героев

Более 20 лет назад на экран вышел сериал о солдатских буднях «Солдаты». Проект почти сразу завоевал сердца зрителей, а многие актеры обрели славу. Сериал был настолько популярен, что растянулся на 17 сезонов, последний из которых вышел более 10 лет назад. Не все досмотрели проект, поэтому мы расскажем, чем закончился сериал.

О чем 17-й сезон

Заключительный сезон сериала получил название «Снова в строю». Воинская часть, которой командует полковник Староконь, оказалась на грани расформирования. Заговоры ведут полковник Японцев и отставной Колобков, решившие построить на месте старых казарм престижное жилье. Им необходимо убедить начальство в том, что Староконь некомпетентен, а в части царит хаос.

Что увидели зрители

Финал получился весьма смазанным. В последней серии срочники во главе с полковником Шкалиным помогают местным жителям справиться с пожаром. Среди солдат оказывается и лейтенант Пирожак, который трусливо говорит, что его «по ошибке призвали». Позже новобранцы принимают присягу, а часть не расформировывают. Пирожака с позором отправляют на службу в штаб.

Пирожака отправили с позором служить в штаб. Медсестра и Шматко сблизились. Эльвира и Староконь также движутся к сближению, когда она останавливает колонну, направлявшуюся в часть. Шнуров узнает о разводе Нины и приглашает ее в гости.

Колобков посещает Японцева, где идет обыск его офиса, все счета арестованы, а он сам может стать фигурантом уголовного дела. Японцев советует ему бежать, но Колобков показывает запись, которая доказывает, что офицер не сможет выйти сухим из воды. Солдаты прибывают в часть, но путь преграждает стена. Данилюк раздает инструменты, и солдаты сносят стену, продолжая службу.