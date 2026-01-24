Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Многие бросают на старте — и зря: ужастик «Поймать монстра» раскрывается через 15 минут и вот тут начинается дрожь по телу

Многие бросают на старте — и зря: ужастик «Поймать монстра» раскрывается через 15 минут и вот тут начинается дрожь по телу

24 января 2026 07:00
«Поймать монстра» (2025)

Этот фильм не пытается понравиться сразу, но терпеливых зрителей вознаграждает неожиданно бодрым и изобретательным сюжетом.

Хоррор «Поймать монстра» легко потерять в первые минуты: медленная завязка, тёмная картинка и ощущение, что история топчется на месте.

Однако это тот случай, когда поспешный выход из просмотра лишает зрителя самого интересного.

Почему начало может оттолкнуть

Первые 15–20 минут фильм выглядит обманчиво скромным. Режиссёр долго вводит персонажей, почти не раскрывая ни мотивации, ни будущего конфликта.

Герой Мадса Миккельсена появляется эпизодически, а внимание сосредоточено на девочке Авроре и её страхе перед монстром, живущим под полом. Сюжет будто бы буксует, а визуальная мрачность создаёт ощущение однообразия.

Именно на этом этапе многие решают, что фильм таким и останется. Но это ошибочное впечатление, пишет дзен-канал 6000 миль до Голливуда.

Когда история начинает работать

Перелом происходит, когда Аврора становится активным участником событий, а загадочный сосед перестаёт быть просто фоном.

С этого момента фильм резко ускоряется: появляется чёткая цель, конфликт и неожиданное сочетание хоррора, чёрного юмора и гротеска. История перестаёт быть «страшилкой про монстра» и превращается в странное, но увлекательное противостояние фантазии и реальности.

«Поймать монстра»

Дуэт, который вытягивает фильм

Настоящая сила «Поймать монстра» — в тандеме Миккельсена и юной Софи Слоан. Когда их линии сходятся, фильм наконец находит ритм.

Мрачный, уставший взрослый и девочка с пугающе цельной логикой смотрятся убедительно и живо. С этого момента сцены начинают работать на характеры, а не просто на атмосферу.

Это не фильм для фонового просмотра и не классический ужастик с быстрым стартом. Но если дать ему время, «Поймать монстра» оказывается изобретательным, местами ироничным и неожиданно тёплым кино. Главное — не выключать раньше времени.

Также прочитайте: Жаль, что сериал «Терра Альта» закончился слишком быстро: у испанского детектива, основанного на книгах Серкаса, миллионы поклонников и я среди них

Фото: Кадр из фильма «Поймать монстра»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не «Челюсти» и не «Парк Юрского периода»: этот фильм Спилберга напугал даже самого мастера ужасов Стивена Кинга Не «Челюсти» и не «Парк Юрского периода»: этот фильм Спилберга напугал даже самого мастера ужасов Стивена Кинга Читать дальше 24 января 2026
Вышла новая версия «Субстанции», но без Деми Мур: рейтинг на RT 69% Вышла новая версия «Субстанции», но без Деми Мур: рейтинг на RT 69% Читать дальше 23 января 2026
Это рекорд: вот какой фильм взял 16 номинаций на «Оскаре» — почему хоррором 2025 года одержимы и критики, и зрители? Это рекорд: вот какой фильм взял 16 номинаций на «Оскаре» — почему хоррором 2025 года одержимы и критики, и зрители? Читать дальше 23 января 2026
Я досмотрела «Добро пожаловать в Дерри» за один день и теперь мечтаю о 2 сезоне: история явно не закончена, но будет ли продолжение? Я досмотрела «Добро пожаловать в Дерри» за один день и теперь мечтаю о 2 сезоне: история явно не закончена, но будет ли продолжение? Читать дальше 23 января 2026
Его вылечили, но не до конца: почему судьба альфы Самсона решится лишь в «28 лет спустя 3»? Финал «Храма костей» оказался спойлером Его вылечили, но не до конца: почему судьба альфы Самсона решится лишь в «28 лет спустя 3»? Финал «Храма костей» оказался спойлером Читать дальше 22 января 2026
«Помощница патологоанатома» идет по следам игр «Fallout» и «The Last of Us», но вместо экшена — медленный ужас в морге «Помощница патологоанатома» идет по следам игр «Fallout» и «The Last of Us», но вместо экшена — медленный ужас в морге Читать дальше 22 января 2026
Почему Дэдпула так зовут? Прочитала комиксы и узнала наконец правду — версия в кино была другой Почему Дэдпула так зовут? Прочитала комиксы и узнала наконец правду — версия в кино была другой Читать дальше 25 января 2026
«У HBO так никогда не получится»: фанаты «Склифосовского» рассказали, чем сериал лучше нашумевшей «Больницы Питт» «У HBO так никогда не получится»: фанаты «Склифосовского» рассказали, чем сериал лучше нашумевшей «Больницы Питт» Читать дальше 25 января 2026
Об этих фильмах в 2025 году не кричали на каждом углу, как о «Материалистке», а зря: 5 скрытых шедевров, которые я советую посмотреть Об этих фильмах в 2025 году не кричали на каждом углу, как о «Материалистке», а зря: 5 скрытых шедевров, которые я советую посмотреть Читать дальше 25 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше