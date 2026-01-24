Многие бросают на старте — и зря: ужастик «Поймать монстра» раскрывается через 15 минут и вот тут начинается дрожь по телу

Этот фильм не пытается понравиться сразу, но терпеливых зрителей вознаграждает неожиданно бодрым и изобретательным сюжетом.

Хоррор «Поймать монстра» легко потерять в первые минуты: медленная завязка, тёмная картинка и ощущение, что история топчется на месте.

Однако это тот случай, когда поспешный выход из просмотра лишает зрителя самого интересного.

Почему начало может оттолкнуть

Первые 15–20 минут фильм выглядит обманчиво скромным. Режиссёр долго вводит персонажей, почти не раскрывая ни мотивации, ни будущего конфликта.

Герой Мадса Миккельсена появляется эпизодически, а внимание сосредоточено на девочке Авроре и её страхе перед монстром, живущим под полом. Сюжет будто бы буксует, а визуальная мрачность создаёт ощущение однообразия.

Именно на этом этапе многие решают, что фильм таким и останется. Но это ошибочное впечатление, пишет дзен-канал 6000 миль до Голливуда.

Когда история начинает работать

Перелом происходит, когда Аврора становится активным участником событий, а загадочный сосед перестаёт быть просто фоном.

С этого момента фильм резко ускоряется: появляется чёткая цель, конфликт и неожиданное сочетание хоррора, чёрного юмора и гротеска. История перестаёт быть «страшилкой про монстра» и превращается в странное, но увлекательное противостояние фантазии и реальности.

Дуэт, который вытягивает фильм

Настоящая сила «Поймать монстра» — в тандеме Миккельсена и юной Софи Слоан. Когда их линии сходятся, фильм наконец находит ритм.

Мрачный, уставший взрослый и девочка с пугающе цельной логикой смотрятся убедительно и живо. С этого момента сцены начинают работать на характеры, а не просто на атмосферу.

Это не фильм для фонового просмотра и не классический ужастик с быстрым стартом. Но если дать ему время, «Поймать монстра» оказывается изобретательным, местами ироничным и неожиданно тёплым кино. Главное — не выключать раньше времени.

