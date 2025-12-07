«Мне все время было больно»: что происходило за кадром «Матрицы», о чем актеры молчали десятилетиями — откровение Морфеуса

На Марракешском фестивале Лоренс Фишбёрн впервые так откровенно рассказал, какой ценой дался ему Морфеус из «Матрицы». Звезда признался, что подготовка к роли была не просто сложной — она переворачивала представления о том, что должен уметь актёр, и где проходит грань между кино и спортом.

Тренировки, которые ломали привычное

Хореографы работали с актёрами так, будто готовили их к чемпионату, а не к съёмочной площадке. Фишбёрн объяснил, что именно на тренировках понял масштаб нагрузки: западные актёры впервые столкнулись с жёсткой гонконгской школой, где движения не «изображаются», а проживаются всем телом.

Где-то между растяжками, ударами и бесконечными повторениями он произнёс фразу, которой будто поставил диагноз всей подготовке:

«Мы были, по сути, первыми западными актёрами, работавшими в гонконгском стиле. И поэтому хореограф очень переживал, что не справимся. Он тренировал нас очень усердно, как профессиональных спортсменов. И именно в процессе этих тренировок я понял, почему профессиональным спортсменам платят большие деньги, потому что им постоянно больно. Как и мне во время тренировок. Мне всё время было больно».

Когда боль превращается в культовый образ

Фишбёрн признаётся, что только через эту физическую жёсткость он смог стать тем Морфеусом, которого мы знаем: спокойным, точным, почти невозмутимым. И сегодня, спустя годы, он описывает подготовку не с обидой, а с уважением — будто речь идёт о ритуале, который должен пройти каждый, прежде чем надеть легендарный плащ.

Первая «Матрица» вышла в 1999 году и стала культовой, а три последующие части — спорными, но неизбежными. И теперь, зная, что за гладкими движениями скрывалась постоянная боль, смотреть на Морфеуса становится даже интереснее: он оказался человеком, который построил культ своим собственным телом.

Ранее портал «Киноафиша» писал про ляпы в оригинальном фильме.