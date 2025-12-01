Меню
«Мне первая серия понравилась даже больше "Невского"»: удалось ли «Шальному отделу» стать заменой глыб НТВ или это только эффект старта?

1 декабря 2025 16:11
Кадр из сериала «Шальной отдел»

30 ноября состоялась премьера нового детективного сериала и пока фанаты в восторге.

«Шальной отдел» только вышел, но обсуждений уже хватает на два сезона вперёд. Люди смотрят, спорят, сравнивают с «Невским» — и, что важнее всего, не проходят мимо. Для новой российской премьеры это уже хороший старт.

Как приняли зрители: быстрые эмоции без долгих вступлений

Первое, что отмечают — сериал не тянет. Частый отзыв звучит так: «четкий, соплей минимум, драки, отношения».

Это не проект про кабинетные разговоры — акцент на действии, улицах, конфликтах и живом темпе. Те, кто включил «на проверку», досмотрели до финала серии почти не отрываясь.

«Даже лучше Невского»: неожиданное сравнение

Вторая линия в комментариях — сравнение с «Невским». Для кого-то оно ностальгическое, а для кого-то — в пользу новинки: «Мне первая серия понравилась даже больше "Невского". Актеры не приевшиеся, динамика достойная, герой убедительный».

Другие пишут честно: «организм все время отвлекался, но если снимают и смотрят — значит, надо».

Камеры синие, Питер родной — цветокоррекция стала отдельной темой

Самый горячий спор — не сюжет, а картинка. Одни пишут: «вернула бы прежний цвет, сине-серое режет глаз». Другие отвечают: «живу в Петербурге, привыкла». Это редкий случай, когда визуальный стиль обсуждают так же активно, как героев.

Что в итоге

Премьера получилась живой. Кто-то увидел замену «Невскому», кто-то — просто достойный сериал на вечер, а кто-то — повод обсудить цвет, динамику и актеров. Но главное — сериал уже вызывает реакцию, и это лучший индикатор того, что старт удался.

Если история удержит темп улицы, а не кабинетов, у «Шального отдела» есть шанс перейти из «новинки» в привычку по воскресеньям.

Также прочитайте: От сотрудника КГБ до ловеласа: новые сериалы с Антоном Хабаровым, в которых он предстает в неожиданных образах.

Фото: Кадр из сериала «Шальной отдел»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
