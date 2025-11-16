Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Миядзаки выбрал цаплю для «Мальчика и птицы» неслучайно: в Японии сразу поняли мрачный смысл аниме

Миядзаки выбрал цаплю для «Мальчика и птицы» неслучайно: в Японии сразу поняли мрачный смысл аниме

16 ноября 2025 08:27
Кадр из мультфильма «Мальчик и птица»

В культуре страны это животное имеет особое значение.

Мультфильм «Мальчик и птица» сразу вызвал горячие споры. Одни зрители после премьеры назвали проект гениальным творением. Другие же разочаровались, решив, что мастер Хаяо Миядзаки изменил своему стилю. Им показалось, что он повторил мотивы из прежних картин.

Лента получилась сложной для восприятия. Она вышла слишком мрачной и загадочной для детской аудитории. При этом взрослым зрителям ее сказочность может показаться чрезмерной. Но именно в этой двойственности, возможно, и скрывается главная находка Миядзаки.

Сюжет мультфильма «Мальчик и птица»

12-летний Махито тяжело переживает утрату матери. Он пытается привыкнуть к жизни в незнакомом городе.

Однажды мальчик встречает говорящую цаплю. Неожиданно птица сообщает ему, что его мать на самом деле жива.

Охваченный надеждой, Махито находит заброшенную башню. Через нее он попадает в совершенно иной, фантастический мир.

Кадр из мультфильма «Мальчик и птица»

Что за птица в мультфильме

В мультфильме зрители видят необычную серую цаплю. Эта птица обладает удивительной способностью менять облик. Иногда она предстает в виде странного существа — получеловека с большим носом, напоминающим луковицу.

Именно цапля завлекает Махито в волшебный мир. Она играет на его чувствах, утверждая, что мама мальчика жива.

Хитрая птица приводит его к таинственной башне в лесу. На самом деле ее манипуляции помогают герою постепенно смириться с тяжелой утратой.

Такой образ выбран не случайно. В японских преданиях цапля часто связана с темой смерти. Миядзаки использовал эту символику, чтобы глубже раскрыть переживания мальчика, тоскующего по матери.

Кадр из мультфильма «Мальчик и птица»

Ранее портал «Киноафиша» писал, в какой стране происходят события «Ходячего замка».

Фото: Кадры из мультфильма «Мальчик и птица» (2023)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему лорд Фаркуад в «Шрэке» так ненавидел сказочных героев: после того, что с ним было, так поступил бы каждый Почему лорд Фаркуад в «Шрэке» так ненавидел сказочных героев: после того, что с ним было, так поступил бы каждый Читать дальше 16 ноября 2025
«Уродливые детеныши-гибриды родились — бред да и только!» и это еще не все: вот что в «Шреке» шокирует людей больше любви осла и драконихи «Уродливые детеныши-гибриды родились — бред да и только!» и это еще не все: вот что в «Шреке» шокирует людей больше любви осла и драконихи Читать дальше 16 ноября 2025
Джеймс Кэмерон так полюбил это аниме, что мечтал об экранизации 20 лет: но зрители от фильма остались не в восторге Джеймс Кэмерон так полюбил это аниме, что мечтал об экранизации 20 лет: но зрители от фильма остались не в восторге Читать дальше 16 ноября 2025
Всегда казалось, что Джуди и Ник на кого-то похожи? У героев «Зверополиса» и правда есть прототипы Всегда казалось, что Джуди и Ник на кого-то похожи? У героев «Зверополиса» и правда есть прототипы Читать дальше 15 ноября 2025
Артистки из «Кей-поп охотниц на демонов» уже придумали сюжет продолжения: крутой микс из рецептов, Гви-ма и покорения мира Артистки из «Кей-поп охотниц на демонов» уже придумали сюжет продолжения: крутой микс из рецептов, Гви-ма и покорения мира Читать дальше 14 ноября 2025
В Сети выбрали 100 самых любимых фильмов у женщин: «Сумерки» только на 40-м месте, а какой проект на первом? В Сети выбрали 100 самых любимых фильмов у женщин: «Сумерки» только на 40-м месте, а какой проект на первом? Читать дальше 17 ноября 2025
Только не говорите Фродо: почему фанаты уверены, что Голлум убил его родителей — и факты пугающе сходятся Только не говорите Фродо: почему фанаты уверены, что Голлум убил его родителей — и факты пугающе сходятся Читать дальше 17 ноября 2025
Зачем Ридли Скотт показал гладиаторшей? В Сети разобрались, вымысел это или историческая хроника Зачем Ридли Скотт показал гладиаторшей? В Сети разобрались, вымысел это или историческая хроника Читать дальше 17 ноября 2025
Эта героиня «Звездных войн» отличалась не только внешним видом: почему Асока Тано держит световые мечи так странно Эта героиня «Звездных войн» отличалась не только внешним видом: почему Асока Тано держит световые мечи так странно Читать дальше 17 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше