«Миу-пицца» из «Трех котов» дома получится вкуснее, чем в ресторане: рецепт идеальной закуски для Коржика, Компота и ваших детей

В доставке такую уже не закажешь.

В одной из российских сетей ресторанов быстрого питания в начале 2020-х была популярна пицца в стиле мультсериала «Три кота». Ее доставляли вкусной и горячей, но форму кошачьей мордочки, как было задумано, увы, она не держала. И мы попытаемся это исправить.

Тесто

Нужно мягкое, воздушное, тянущееся.

Основа – пшеничная мука (350 г), тёплая вода (220 мл), сухие дрожжи (6 г), соль (7 г), сахар (10 г) и оливковое масло (20 мл). Замешивай до эластичности, дай хорошо «подойти» – минимум час, лучше полтора. Тесто должно легко тянуться, но не рваться.

Формируем мордашку

Раскатываешь круг примерно 25 см из всего объёма теста, верхнюю часть делишь мысленно на три зоны: центр и два будущих уха.

По краям вырезаешь два треугольника, но не до конца – они должны «торчать» вверх.

Каждое ухо складываешь пополам, как мини-кальцоне: внутрь – начинка (примерно по 40 г на каждое ухо), края плотно защипываешь. Это ключевой момент формы.

Важно: уши должны быть толще центра, иначе они пересохнут и не будут держать силуэт.

Соус и начинка

В центр – соус альфредо (80 г) тонким слоем. Сверху – ветчина (100 г), моцарелла (120 г), немного смеси чеддера и пармезана (40 г).

На уши соус не кладут – только начинка внутри и тёртый сыр сверху.

Выпекаем

Разогревай духовку до максимума – 250–270 °C.

Выпекай 7–10 минут, пока центр пропечётся, а уши станут золотистыми и слегка «надутыми». Если сыр в ушах начнёт вытекать – это нормально и даже желательно.

Уминаем

Дай пицце постоять 2–3 минуты. Форма стабилизируется, сыр схватится, и кошачья мордочка станет узнаваемой.

В итоге получится «Миу-пицца», но в адекватной форме и с ушками, которые хочется съесть первыми.