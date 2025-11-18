Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Мистика не мое… смотреть не буду»: этот комментарий зрителя точно описал раскол вокруг сериала «Зверобой-2»

«Мистика не мое… смотреть не буду»: этот комментарий зрителя точно описал раскол вокруг сериала «Зверобой-2»

18 ноября 2025 17:09
Кадр из сериала «Зверобой»

Продолжение истории Олега Хлебникова разделило аудиторию на тех, кто принимает новый тон сезона, и тех, кто решил отказаться от просмотра.

На PREMIER состоялась премьера «Зверобоя. Северного следа», пока вышли только первые две серии. Однако и этого хватило, чтобы вызвать среди зрителей споры.

В центре истории снова майор Олег Хлебников, в исполнении Павла Чинарёва. Герой, разыгравший собственную смерть после событий в Вахте, скрывается в северном портовом городке Обручев и работает метеорологом.

Спокойная жизнь заканчивается, когда в городе начинается серия ритуальных убийств, а прошлое вновь догоняет героя, он опять втягивается в расследование.

Местные обвиняют в убийствах человека, старейшины народа унче — духа.

Тем временем тела появляются на территориях, связанных с бизнесменом Ясановым, а таинственная Сонголик вводит в историю ещё один пласт — связь с традициями унче.

Мистические мотивы зашли не всем

Комментарий зрителя «Мистика не моё… смотреть не буду» стал формулой для той части аудитории, которой ближе классический детектив.

Во втором сезоне важную роль играют ритуальные мотивы, легенды народа унче и разговоры о «древнем духе». Для кого-то этот слой истории выглядит лишним – отсюда и отказ продолжать просмотр уже на старте.

Кадр из сериала «Зверобой»

И всё же сезон нашёл поддержку

Тем не менее, нашлось немало и тех, кто принял новую тональность сериала. Кто-то стал поклонником картины и актёров, играющих в ней, а потому готовы принимать любые изменения. Кто-то как раз оценил загадочность нового сюжета. А кто-то просто предлагает не делать скорых выводов по первым сюжетам, ведь не исключено, что развязка окажется вполне логичной, без мистики и тайн.

«Мистики хватает, и напряжения и детективных моментов. Все в меру», — написал зритель.

Также прочитайте: «Смотрю на одном дыхании»: сериал «Как приручить лису» зрители окрестили лучшей премьерой ноября — с нетерпением ждут финала

Фото: Кадры из сериала «Зверобой»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Яценко всегда достойно играет», но достаточно ли это для успеха? Что еще говорят о новом «бандитском» сериале «Обнальщик» с атмосферой 90-х «Яценко всегда достойно играет», но достаточно ли это для успеха? Что еще говорят о новом «бандитском» сериале «Обнальщик» с атмосферой 90-х Читать дальше 18 ноября 2025
«Понравился! Но не переплюнет "Невский"»: зрители спорят о новом сериале НТВ, у которого рейтинг выше хита канала «Понравился! Но не переплюнет "Невский"»: зрители спорят о новом сериале НТВ, у которого рейтинг выше хита канала Читать дальше 15 ноября 2025
Роман «Кровавый круиз» прославил Матса Страндберга: теперь по нему сняли сериал — выживут ли тысячи пассажиров, запертые в лабиринте с тварью? Роман «Кровавый круиз» прославил Матса Страндберга: теперь по нему сняли сериал — выживут ли тысячи пассажиров, запертые в лабиринте с тварью? Читать дальше 19 ноября 2025
Наконец-то достойный исторический сериал: у детектива «Царь ночи» рейтинг 7,2, атмосфера Петербурга XX века и талантливая Боярская Наконец-то достойный исторический сериал: у детектива «Царь ночи» рейтинг 7,2, атмосфера Петербурга XX века и талантливая Боярская Читать дальше 19 ноября 2025
Хабенский в тени, Кологривый без одежды, Петербург стал «Расчленинградом»: показали первые серии «Метода 3» – и критики удивлены изрядно Хабенский в тени, Кологривый без одежды, Петербург стал «Расчленинградом»: показали первые серии «Метода 3» – и критики удивлены изрядно Читать дальше 19 ноября 2025
Хватит пересматривать «Склифосовский»: на «России-1» выходит новая медицинская драма – взяла лучшее от других проектов и привнесет свое Хватит пересматривать «Склифосовский»: на «России-1» выходит новая медицинская драма – взяла лучшее от других проектов и привнесет свое Читать дальше 19 ноября 2025
«Легкий и позитивный сериал»: «Кулинарный техникум» практически вернул атмосферу «Кухни» — и зрители это оценили «Легкий и позитивный сериал»: «Кулинарный техникум» практически вернул атмосферу «Кухни» — и зрители это оценили Читать дальше 18 ноября 2025
«Кто тряпло? Я не тряпло!»: зрители назвали самый яркий и любимый момент с Шибановым в «Первом отделе» — вы удивитесь «Кто тряпло? Я не тряпло!»: зрители назвали самый яркий и любимый момент с Шибановым в «Первом отделе» — вы удивитесь Читать дальше 18 ноября 2025
100% у критиков, но «полный шлак» у наших зрителей: почему сериал «Из многих» восприняли по-разному в США и в странах бывшего СССР 100% у критиков, но «полный шлак» у наших зрителей: почему сериал «Из многих» восприняли по-разному в США и в странах бывшего СССР Читать дальше 18 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше