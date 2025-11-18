«Мистика не мое… смотреть не буду»: этот комментарий зрителя точно описал раскол вокруг сериала «Зверобой-2»

Продолжение истории Олега Хлебникова разделило аудиторию на тех, кто принимает новый тон сезона, и тех, кто решил отказаться от просмотра.

На PREMIER состоялась премьера «Зверобоя. Северного следа», пока вышли только первые две серии. Однако и этого хватило, чтобы вызвать среди зрителей споры.

В центре истории снова майор Олег Хлебников, в исполнении Павла Чинарёва. Герой, разыгравший собственную смерть после событий в Вахте, скрывается в северном портовом городке Обручев и работает метеорологом.

Спокойная жизнь заканчивается, когда в городе начинается серия ритуальных убийств, а прошлое вновь догоняет героя, он опять втягивается в расследование.

Местные обвиняют в убийствах человека, старейшины народа унче — духа.

Тем временем тела появляются на территориях, связанных с бизнесменом Ясановым, а таинственная Сонголик вводит в историю ещё один пласт — связь с традициями унче.

Мистические мотивы зашли не всем

Комментарий зрителя «Мистика не моё… смотреть не буду» стал формулой для той части аудитории, которой ближе классический детектив.

Во втором сезоне важную роль играют ритуальные мотивы, легенды народа унче и разговоры о «древнем духе». Для кого-то этот слой истории выглядит лишним – отсюда и отказ продолжать просмотр уже на старте.

И всё же сезон нашёл поддержку

Тем не менее, нашлось немало и тех, кто принял новую тональность сериала. Кто-то стал поклонником картины и актёров, играющих в ней, а потому готовы принимать любые изменения. Кто-то как раз оценил загадочность нового сюжета. А кто-то просто предлагает не делать скорых выводов по первым сюжетам, ведь не исключено, что развязка окажется вполне логичной, без мистики и тайн.

«Мистики хватает, и напряжения и детективных моментов. Все в меру», — написал зритель.

