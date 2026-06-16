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Киноафиша Статьи Мишка Карась и Нора больше никогда не увидели бы Гоцмана: мало кто знает, что у «Ликвидации» была другая концовка

Мишка Карась и Нора больше никогда не увидели бы Гоцмана: мало кто знает, что у «Ликвидации» была другая концовка

16 июня 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ликвидация»

И хорошо, что зрителям ее не показали.

Сегодня сложно представить другой финал «Ликвидации». Для многих зрителей последние минуты сериала стали одними из самых трогательных в истории российского телевидения. Но оказывается, первоначально судьба Давида Гоцмана должна была сложиться совсем иначе.

Гоцман не должен был дожить до финала

На протяжении всего сериала создатели постоянно намекают, что главный герой работает буквально на износ.

Гоцман почти не отдыхает, живет расследованием и постоянно находится на грани. Даже при пересмотре замечаешь, что вокруг него все время витает ощущение надвигающейся беды.

И это было не случайно.

По первоначальному замыслу сценаристов Давид Гоцман должен был погибнуть в финале истории. Причем смерть героя планировали показать на глазах у Норы и приемного сына Мишки Карася.

Совсем другой эпилог

После гибели Гоцмана история не заканчивалась. Согласно ранней версии сценария, Нора должна была увезти Мишку в Москву. Там мальчик поступил бы учиться на режиссера.

Сценарист проекта позже рассказывал, что в этой линии был своеобразный привет советскому актеру и режиссеру Николаю Губенко, который в свое время тоже окончил интернат в Одессе.

Почему счастливый финал оказался лучше

Кадр из сериала «Ликвидация»

Честно говоря, я очень люблю драматичные концовки. Но в случае с «Ликвидацией» рада, что создатели отказались от первоначальной идеи.

После всех потерь, через которые прошел Гоцман, его смерть выглядела бы слишком жестокой. Особенно учитывая атмосферу послевоенной Одессы, где люди и без того пытались заново научиться жить после страшных событий.

Финальная сцена в интернате подарила зрителям то, чего им так не хватало на протяжении всей истории, — надежду.

Ведь «Ликвидация» никогда не была просто детективом о борьбе с бандитами. Это история о людях, которые пытаются собрать свою жизнь заново после войны. Именно поэтому последние кадры с Норой, Мишкой и Гоцманом получились такими сильными.

Иногда счастливый финал действительно оказывается правильным решением, передает портал GorodChe. И мне кажется, что именно благодаря этому выбору «Ликвидация» спустя почти двадцать лет остается одним из самых любимых российских сериалов.

Фото: Кадр из сериала «Ликвидация»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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