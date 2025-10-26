«Миша Шибанов догоняет и делает это хорошо»: Триикс Медиа раскрыла уникальные кадры со съемок «Первого отдела-5» (фото)

Пятый сезон не за горами.

Компания Триикс Медиа поделилась эксклюзивными кадрами со съемочной площадки пятого сезона сериала «Первый отдел», который готовится к показу на НТВ.

На опубликованных фото — Миша Шибанов, которого зрители уже успели полюбить за убедительное перевоплощение в нового напарника Брагина.

«Миша Шибанов догоняет и делает это хорошо. Следите за нашими соцсетями, чтобы не пропустить самые захватывающие моменты со съемок», — говорится в сообщении студии.

Пятый сезон продолжит историю, оборвавшуюся на напряжённой ноте. В финале четвёртого сезона давний враг Брагина — Гаспаров — обвиняет Веру, супругу следователя, в преступлении двадцатилетней давности и добивается её ареста. В новых сериях дело против Веры будет прекращено, однако личность убийцы по-прежнему останется неизвестной, и Брагин снова возьмётся за расследование.

После всех потрясений герой решает вернуться на службу, но его прежнюю должность в Следственном комитете уже заняли. Теперь Брагин — рядовой следователь одного из районов Петербурга.

Ему предстоит разбираться с «висяками» прошлых лет и постепенно распутывать странные совпадения. Вскоре он узнаёт, что его предшественник по должности не уволился, как считалось, а бесследно исчез.

Расследуя старые преступления, Брагин начинает понимать: это исчезновение напрямую связано с одним из его новых дел. А значит, впереди — ещё более опасная игра, чем раньше.

