Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Миша Шибанов догоняет и делает это хорошо»: Триикс Медиа раскрыла уникальные кадры со съемок «Первого отдела-5» (фото)

«Миша Шибанов догоняет и делает это хорошо»: Триикс Медиа раскрыла уникальные кадры со съемок «Первого отдела-5» (фото)

26 октября 2025 09:54
Кадр из сериала «Первый отдел»

Пятый сезон не за горами.

Компания Триикс Медиа поделилась эксклюзивными кадрами со съемочной площадки пятого сезона сериала «Первый отдел», который готовится к показу на НТВ.

На опубликованных фото — Миша Шибанов, которого зрители уже успели полюбить за убедительное перевоплощение в нового напарника Брагина.

«Миша Шибанов догоняет и делает это хорошо. Следите за нашими соцсетями, чтобы не пропустить самые захватывающие моменты со съемок», — говорится в сообщении студии.

Пятый сезон продолжит историю, оборвавшуюся на напряжённой ноте. В финале четвёртого сезона давний враг Брагина — Гаспаров — обвиняет Веру, супругу следователя, в преступлении двадцатилетней давности и добивается её ареста. В новых сериях дело против Веры будет прекращено, однако личность убийцы по-прежнему останется неизвестной, и Брагин снова возьмётся за расследование.

После всех потрясений герой решает вернуться на службу, но его прежнюю должность в Следственном комитете уже заняли. Теперь Брагин — рядовой следователь одного из районов Петербурга.

Ему предстоит разбираться с «висяками» прошлых лет и постепенно распутывать странные совпадения. Вскоре он узнаёт, что его предшественник по должности не уволился, как считалось, а бесследно исчез.

Расследуя старые преступления, Брагин начинает понимать: это исчезновение напрямую связано с одним из его новых дел. А значит, впереди — ещё более опасная игра, чем раньше.

Также прочитайте: Ждали «Первый отдел» — а дождались «Тоннеля»: НТВ выпускает остросюжетную криминальную драму с Боярской

Фото: Кадры из сериала «Первый отдел»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Блин, хоть бы один слив кто-то выложил!»: фанаты «Невского» празднуют эксклюзив — компания раскрыла, сколько серий уже точно снято «Блин, хоть бы один слив кто-то выложил!»: фанаты «Невского» празднуют эксклюзив — компания раскрыла, сколько серий уже точно снято Читать дальше 24 октября 2025
Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1 Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1 Читать дальше 25 октября 2025
«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения «Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения Читать дальше 25 октября 2025
«Любопытная Варвара» вышла на международный уровень: фильм о маленькой сыщице сняли не в России «Любопытная Варвара» вышла на международный уровень: фильм о маленькой сыщице сняли не в России Читать дальше 24 октября 2025
«Мир начинает рушиться»: герой Борисова – единственный у кого нет прототипа в «Хрониках русской революции», но сериалу это пошло на пользу «Мир начинает рушиться»: герой Борисова – единственный у кого нет прототипа в «Хрониках русской революции», но сериалу это пошло на пользу Читать дальше 22 октября 2025
От создателя «Во все тяжкие»: «Отель „Костьера“» — красивый сериал-детектив, после которого хочется в отпуск От создателя «Во все тяжкие»: «Отель „Костьера“» — красивый сериал-детектив, после которого хочется в отпуск Читать дальше 26 октября 2025
Два месяца учил «штандартенфюреров» и напрасно: кто озвучил Гелу Месхи в сериале «Берлинская жара» Два месяца учил «штандартенфюреров» и напрасно: кто озвучил Гелу Месхи в сериале «Берлинская жара» Читать дальше 26 октября 2025
Кто похищал девочек в сериале «Трасса»: преступник годами скрывался под маской ангела Кто похищал девочек в сериале «Трасса»: преступник годами скрывался под маской ангела Читать дальше 26 октября 2025
Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Читать дальше 25 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше