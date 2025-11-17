Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Миры будущего, где даже счастье опасно: 5 новых фантастических сериалов, о которых говорят все и ставят высшие баллы

Миры будущего, где даже счастье опасно: 5 новых фантастических сериалов, о которых говорят все и ставят высшие баллы

17 ноября 2025 11:50
Кадр из сериала «Киллербот», «Горячее местечко», «Из многих»

От андроида с чувствами до вируса счастья — эти картины неизменно впечатляют публику.

Фантастические сериалы больше не про далекие галактики и инопланетные войны — теперь это истории о нас самих, только в чуть более технологичном мире. В подборке — пять новинок 2025 года, которые получили высокие рейтинги и активно обсуждаются на форумах и в соцсетях.

«Киллербот» (Murderbot, 2025)

Саркастичный андроид, который вместо мятежа против человечества просто хочет смотреть сериалы и мечтает, чтобы его не трогали.

Киллербот взламывает свой модуль контроля, получает свободу воли и вынужден притворяться машиной без эмоций, продолжая защищать людей, которых не выносит.

Удивительно человечная история о свободе, одиночестве и самоиронии. IMDb — 7.4, Кинопоиск — 7.0.

«Фильтр» (Lu jing, 2025)

Китайская фантастика, неожиданно романтичная и философская. Девушка Су Чэнчэн получает браслет, способный менять внешность. Но каждая новая «версия» себя приносит не радость, а хаос: любимый человек влюбляется в её разные образы, не зная, что это всё — одна и та же девушка.

Фантазия о том, как технологии превращают жизнь в бесконечный обман. IMDb — 7.7, Кинопоиск — 8.0.

«Горячее местечко» (Hot Spot, 2025)

Японская история, которая могла бы быть драмой про одиночество, если бы не пришелец. Обычная женщина, работающая в провинциальном отеле у подножия Фудзи, сталкивается с инопланетянином — и не теряет самообладания.

Она не спасает Землю, а просто просит помочь с бытовыми проблемами. Тихая, умная и очень земная фантастика. IMDb — 7.9.

«Горячее местечко» (Hot Spot, 2025)

«Сорвиголова: Рожденный заново» (Daredevil: Born Again, 2025)

Возвращение к истокам — и, возможно, лучшая работа Marvel за последние годы. Слепой адвокат Мэтт Мёрдок снова выходит на улицы Адской кухни, чтобы столкнуться с Уилсоном Фиском, решившим стать мэром Нью-Йорка.

Это не просто комикс, а драма о власти, морали и цене выбора. IMDb — 8.1, Кинопоиск — 7.3.

«Сорвиголова: Рожденный заново»

«Из многих» (Pluribus, 2025)

Самая обсуждаемая антиутопия года. Мир поразил вирус, который делает всех счастливыми, объединяя человечество в общий разум. Только писательница Кэрол осталась «иммунной» и теперь должна вернуть людям их эмоции — даже самые болезненные.

Пугающе актуальный сериал о праве испытывать всю полноту чувств. IMDb — 8.9, Кинопоиск — 8.3.

Также прочитайте: Рейтинг выше, чем у половины хитов Netflix: 5 сериалов на реальных событиях, которые впечатляют даже скептиков

Фото: Кадр из сериала «Киллербот», «Горячее местечко», «Из многих», «Сорвиголова: Рожденный заново»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Яценко всегда достойно играет», но достаточно ли это для успеха? Что еще говорят о новом «бандитском» сериале «Обнальщик» с атмосферой 90-х «Яценко всегда достойно играет», но достаточно ли это для успеха? Что еще говорят о новом «бандитском» сериале «Обнальщик» с атмосферой 90-х Читать дальше 18 ноября 2025
«Легкий и позитивный сериал»: «Кулинарный техникум» практически вернул атмосферу «Кухни» — и зрители это оценили «Легкий и позитивный сериал»: «Кулинарный техникум» практически вернул атмосферу «Кухни» — и зрители это оценили Читать дальше 18 ноября 2025
«Мистика не мое… смотреть не буду»: этот комментарий зрителя точно описал раскол вокруг сериала «Зверобой-2» «Мистика не мое… смотреть не буду»: этот комментарий зрителя точно описал раскол вокруг сериала «Зверобой-2» Читать дальше 18 ноября 2025
Кто мог сказать «I’ll be back» вместо Шварценеггера: альтернативный каст «Терминатора» — эти звезды чуть не отобрали роль у железного Арни Кто мог сказать «I’ll be back» вместо Шварценеггера: альтернативный каст «Терминатора» — эти звезды чуть не отобрали роль у железного Арни Читать дальше 18 ноября 2025
100% у критиков, но «полный шлак» у наших зрителей: почему сериал «Из многих» восприняли по-разному в США и в странах бывшего СССР 100% у критиков, но «полный шлак» у наших зрителей: почему сериал «Из многих» восприняли по-разному в США и в странах бывшего СССР Читать дальше 18 ноября 2025
Основано на реальных убийствах: Hulu экранизировал историю клана Мердо — богач лишил жизни жену и сына, но почему? Основано на реальных убийствах: Hulu экранизировал историю клана Мердо — богач лишил жизни жену и сына, но почему? Читать дальше 17 ноября 2025
«Смеялась до коликов», «помогает отвлечься», «отдыхаю душой»: сериал «Химкинские ведьмы» заслужил 8 баллов и напомнил зрителям лучшие комедии СТС «Смеялась до коликов», «помогает отвлечься», «отдыхаю душой»: сериал «Химкинские ведьмы» заслужил 8 баллов и напомнил зрителям лучшие комедии СТС Читать дальше 17 ноября 2025
«Юра Борисов страдает от скуки», но это не мешает хвалить Кончаловского: кинокритик Никулин о главной изюминке «Хроник русской революции» «Юра Борисов страдает от скуки», но это не мешает хвалить Кончаловского: кинокритик Никулин о главной изюминке «Хроник русской революции» Читать дальше 17 ноября 2025
Его трофеи — человеческие черепа, но главный секрет другой: с какой планеты прилетел Хищник? Его трофеи — человеческие черепа, но главный секрет другой: с какой планеты прилетел Хищник? Читать дальше 17 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше