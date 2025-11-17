Миры будущего, где даже счастье опасно: 5 новых фантастических сериалов, о которых говорят все и ставят высшие баллы

От андроида с чувствами до вируса счастья — эти картины неизменно впечатляют публику.

Фантастические сериалы больше не про далекие галактики и инопланетные войны — теперь это истории о нас самих, только в чуть более технологичном мире. В подборке — пять новинок 2025 года, которые получили высокие рейтинги и активно обсуждаются на форумах и в соцсетях.

«Киллербот» (Murderbot, 2025)

Саркастичный андроид, который вместо мятежа против человечества просто хочет смотреть сериалы и мечтает, чтобы его не трогали.

Киллербот взламывает свой модуль контроля, получает свободу воли и вынужден притворяться машиной без эмоций, продолжая защищать людей, которых не выносит.

Удивительно человечная история о свободе, одиночестве и самоиронии. IMDb — 7.4, Кинопоиск — 7.0.

«Фильтр» (Lu jing, 2025)

Китайская фантастика, неожиданно романтичная и философская. Девушка Су Чэнчэн получает браслет, способный менять внешность. Но каждая новая «версия» себя приносит не радость, а хаос: любимый человек влюбляется в её разные образы, не зная, что это всё — одна и та же девушка.

Фантазия о том, как технологии превращают жизнь в бесконечный обман. IMDb — 7.7, Кинопоиск — 8.0.

«Горячее местечко» (Hot Spot, 2025)

Японская история, которая могла бы быть драмой про одиночество, если бы не пришелец. Обычная женщина, работающая в провинциальном отеле у подножия Фудзи, сталкивается с инопланетянином — и не теряет самообладания.

Она не спасает Землю, а просто просит помочь с бытовыми проблемами. Тихая, умная и очень земная фантастика. IMDb — 7.9.

«Сорвиголова: Рожденный заново» (Daredevil: Born Again, 2025)

Возвращение к истокам — и, возможно, лучшая работа Marvel за последние годы. Слепой адвокат Мэтт Мёрдок снова выходит на улицы Адской кухни, чтобы столкнуться с Уилсоном Фиском, решившим стать мэром Нью-Йорка.

Это не просто комикс, а драма о власти, морали и цене выбора. IMDb — 8.1, Кинопоиск — 7.3.

«Из многих» (Pluribus, 2025)

Самая обсуждаемая антиутопия года. Мир поразил вирус, который делает всех счастливыми, объединяя человечество в общий разум. Только писательница Кэрол осталась «иммунной» и теперь должна вернуть людям их эмоции — даже самые болезненные.

Пугающе актуальный сериал о праве испытывать всю полноту чувств. IMDb — 8.9, Кинопоиск — 8.3.

Также прочитайте: Рейтинг выше, чем у половины хитов Netflix: 5 сериалов на реальных событиях, которые впечатляют даже скептиков