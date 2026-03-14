Мир сказочный, а город реальный: где снимали Тмутараканское царство в «Царевне-лягушке 2»

14 марта 2026 18:00
Кадр из фильма «Царевна-лягушка 2»

Ставку было решено сделать на имперские локации.

В российских кинотеатрах стартовал мартовский сказочный хит — сиквел под названием «Царевна-лягушка 2». Действие происходит в наши дни, но все любимые сказочные персонажи остались на месте и никуда не делись. Если первая часть разворачивалась исключительно в реальном мире, то в продолжении герои отправились прямиком в волшебное царство.

В сиквеле получилось гораздо больше магии, колоритных персонажей и всяческих превращений. Но даже для такой волшебной истории авторам пришлось искать натуру в самом что ни на есть настоящем российском городе.

Сюжет фильма

После победы над кознями Кощея Василиса и Иван Царевич наконец-то могут вздохнуть спокойно и готовиться к самому счастливому событию — долгожданной свадьбе. Казалось бы, все преграды позади и впереди только семейное счастье. Но не тут-то было.

Прямо во время свадебной церемонии пробуждается старое зло, и невеста в одно мгновение исчезает, перенесенная в загадочное Тмутараканское царство. Ивану ничего не остается, кроме как отправиться на край света, вызволять любимую из лап темных сил.

В этом нелегком деле герою обещают помогать его сестра Варя и верные друзья, без которых в сказке, как известно, никуда.

Где снимали фильм

Авторы фильма решили, что второй части не помешает добавить размаха, поэтому отправили героев прямиком в антураж старинного имперского города. Вместо условных павильонов съемки развернулись в реальных исторических локациях Санкт-Петербурга и области.

В кадр попали Выборг с его средневековой атмосферой, роскошный Петергоф, Екатерининский дворец и Дом юриста. Финальные сцены снимали с размахом — на Императорских конюшнях в Петергофе и в шикарных интерьерах Академии Штиглица. А мрачный особняк Кельха и вовсе переквалифицировали в замок злой колдуньи, что выглядит очень органично.

Фото: Кадры из фильма «Царевна-лягушка 2» (2026)
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
