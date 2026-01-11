Мир после репликантов: что известно о новом фантастическом сериале «Бегущий по лезвию 2099»

Продолжение культовой вселенной спустя полвека — без ностальгии, но с новыми вопросами к человечеству.

Сериал «Бегущий по лезвию 2099» станет первым полноценным телевизионным продолжением знаменитой франшизы и выйдет в 2026 году.

Точная дата премьеры пока не объявлена, но проект уже завершил основной этап производства, и релиз ожидается во второй половине года. Действие развернётся через пятьдесят лет после событий фильма «Бегущий по лезвию 2049», в мире, который пережил репликантов, но так и не стал гуманнее.

Что осталось от мира «Бегущего по лезвию»

Создатели сразу обозначают: это не возвращение к знакомым героям и не попытка повторить визуальные приёмы Ридли Скотта и Дени Вильнёва буквально.

«Бегущий по лезвию 2099» показывает общество, в котором прежние страхи трансформировались, но не исчезли. Репликанты перестали быть центральной угрозой, однако вопрос контроля, власти и ценности жизни по-прежнему стоит остро.

Будущее здесь — не технологический рай и не открытая антиутопия, а вязкое состояние неопределённости, где прошлые ошибки лишь изменили форму.

Две героини и один вектор конфликта

В центре сюжета — две женщины с противоположным положением в системе. Кора — преступница, живущая на обочине закона и вынужденная выживать в мире, который давно не предлагает второго шанса. Олуэн — репликант, существование которого само по себе становится вызовом для нового порядка.

Их линии постепенно сходятся, формируя конфликт не между добром и злом, а между человеком, машиной и будущим, которое больше не хочет объясняться. Это история не о погоне, а о сопротивлении.

Кто стоит за проектом

Главные роли исполняют Мишель Йео и Хантер Шафер — кастинг, который сразу задаёт тон сериалу как взрослому и принципиально серьёзному высказыванию. Авторы проекта подчёркивают, что «Бегущий по лезвию 2099» сохранит философское ядро франшизы: размышления о памяти, идентичности и границах человечности.

При этом сериал сознательно уходит от копирования знакомых сюжетных ходов и строит собственную драматургию, рассчитанную на длинное развитие, а не на эффектные одиночные сцены.

