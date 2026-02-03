Меню
Мир «Очень странных дел» оживает снова: Netflix показал тизер истории про 1985 год — фанаты в восторге (видео)

3 февраля 2026 19:00
Кадр из сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Наконец-то можно опять окунуться в эту мрачную атмосферу Изнанки.

У «Очень странных дел» по всему миру миллионы поклонников, и после финала пятого сезона многие попрощались с Хоукинсом как с закрытой историей.

Появление анимационного спин-оффа стало для фанатов редким поводом снова вернуться в знакомый мир. Сериал получил название «Очень странные дела: Истории из 85-го», и у него уже вышел первый тизер.

События разворачиваются зимой 1985 года — между вторым и третьим сезонами оригинала. Подростки пытаются вернуться к нормальной жизни после столкновения с Изнанкой. Но спокойствие оказывается временным. В городе начинают происходить новые странные явления, а за ними стоят существа неизвестного происхождения.

Героям снова приходится разбираться с угрозой самостоятельно. Они ищут источник происходящего и пытаются понять, связано ли это с лабораториями или с самой Изнанкой. История сохраняет фирменную смесь мистики, тревоги и подростковой дружбы.

Проектом руководит Эрик Роблес. К созданию подключены Мэтт и Росс Дафферы, авторы оригинальной истории. По первым кадрам заметно, что авторы сохраняют интонацию франшизы — дружба, тревога и ощущение скрытой угрозы.

Анимационный формат дает больше свободы в изображении Изнанки и ее обитателей. Для зрителей это не просто дополнение, а возможность снова провести время в мире, который они хорошо знают. Интерес к тизеру показывает, что расставаться с Хоукинсом аудитория пока не готова.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
