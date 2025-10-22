«Мир начинает рушиться»: герой Борисова – единственный у кого нет прототипа в «Хрониках русской революции», но сериалу это пошло на пользу

Актер признавался, что долго не мог понять, чего от него хочет режиссер.

В «Хрониках русской революции» Юра Борисов играет офицера Михаила Прохорова, и, в отличие от других героев сериала, в которых, хоть и вымышленных, всё же угадываются черты исторических личностей, Прохоров полностью придуман. Тем не менее, именно он смотрится на экране едва ли не убедительнее всех.

Собирая характер эпохи

Михаил Прохоров — офицер, служащий стране ради страны, но даже сам герой не может точно объяснить, что для него означает эта служба. Его внутренний мир тесно переплетён с миром империи: когда она рушится, рушится и он сам.

На протяжении 16-серийного киноромана Прохоров пытается распутать клубок заговоров и интриг, связанных с известными историческими фигурами — от Распутина и Гапона до Троцкого и Горького.

Но личной жизни у него нет: ни семьи, ни близких друзей. Его существование полностью определено профессией, долгом и преданностью империи.

Правдивый вымысел

Юра Борисов признавал, что этот проект стал самым длинным и сложным в его карьере. Он отмечает, что в начале работы над сериалом даже не представлял, как удержать в голове все нюансы.

Тем не менее, именно отсутствие исторического прототипа позволило Кончаловскому и актёру создать цельный, законченный образ.

«Когда мир, в котором он вырос и сформировался, начинает рушиться, одновременно рушится и его внутренний мир, потому что они тесно взаимосвязаны. И мой герой абсолютно не понимает, что ему со всем этим делать», — объяснял актер в промо к сериалу.

Прохоров одновременно идеализирован и реалистичен: его преданность, манеры, рассудительность и честность делают его ближе зрителю, чем некоторых реальных персонажей, изображённых на фоне хаоса революции.

Резонанс вымышленного героя

В сериале Кончаловского центральное место уделено человеческим судьбам на фоне грандиозных исторических событий. Хотя Николай II, Ленин, Сталин и другие фигуры узнаваемы, именно вымышленные герои тут в центре повествования.

Прохоров, как отмечают зрители и критики, ощущается настоящим «человеком из той эпохи», чьи сомнения, страхи и верность стране делают его более убедительным, чем многие исторические личности на экране.

