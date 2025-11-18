Меню
Минобороны и Пентагон стоят на ушах от новинки Netflix: сценарист «Дома динамита» уже заявил, что сюжет боевика — реален

18 ноября 2025 13:17
Кадр из фильма «Дом динамита»

По словам автора, исследования, которые он провел, удручают.

В новинке Netflix «Дом динамита» президент США сталкивается с кошмарным сценарием. Ядерная ракета летит к Чикаго, а лидер самой мощной страны оказывается совершенно не готов к такому развитию событий.

Создатели картины — сценарист Ной Оппенхайм и режиссер Кэтрин Бигелоу — провели серьезное исследование перед съемками. Их открытие оказалось тревожным. Беспомощность главного героя перед лицом угрозы оказалась пугающе близка к реальному положению дел.

Точность «Дома динамита»

Сценарист Ноа Оппенхайм использовал свой богатый профессиональный опыт для создания достоверной картины. Ранее возглавляя NBC News, он имел доступ к уникальным источникам информации.

В процессе работы он консультировался с офицерами Ситуационной комнаты Белого дома, сотрудниками Пентагона и отставными военными специалистами.

Хотя Пентагон отнесся к фильму скептически и даже разослал меморандум от Минобороны страны с просьбой не верить ленте, многие независимые эксперты высоко оценили его точность.

Как отметил сам Оппенхайм, самое ценное для создателей было услышать от профессионалов, что им удалось достоверно передать атмосферу их работы и принятия судьбоносных решений.

Кадр из фильма «Дом динамита»

Реальность сюжета «Дома динамита»

Создатели фильма обнаружили тревожную деталь. Оказалось, американские президенты редко погружаются в тонкости ядерных угроз.

Рональд Рейган был последним главой государства, который лично занимался этими вопросами. Обычно такие проблемы перекладываются на министра обороны и военных специалистов.

Сценарист Ной Оппенхайм признался, что его поразила эта ситуация. Человек, имеющий право отдать приказ о ядерном ударе, часто оказывается наименее подготовленным к такому решению.

«Всё лежит на его или её плечах, и при этом он не готов больше, чем остальные»,отметил сценарист.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как фильм вызвал международный скандал.

Фото: Кадры из фильма «Дом динамита» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
