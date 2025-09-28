Мини-сериал «Жора в огне»: полицейский получает загробный апгрейд и ведёт расследования в альтернативных мирах

Что, если привычный «оборотень в погонах» вдруг окажется в чистилище? А вместо бесконечной муки его ждут восемь расследований, каждое — в собственном кинематографическом стиле.

Новый сериал Рустама Мосафира «Жора в огне» превращает историю падшего копа в смелый комедийный детектив, где нуар соседствует с вестерном, а киберпанк — с абсурдным юмором.

Герой с прошлым и шансом на искупление

В центре истории Жора, которого играет Александр Обласов. В детстве он был почти образцовым мальчиком — помогал соседу Леонидычу в видеосалоне, подписывал кассеты каллиграфическим почерком, подметал полы и в награду получал возможность смотреть любые фильмы.

Его вселенная состояла из пиратских шедевров и мечты о приставке.

Перелом случился на рынке у ДК Горбунова. Жора впервые увидел Sega и предложил Леонидычу обменять видеоплеер на новинку. Но получил категорическое «нет».

Это простое слово стало роковым: вскоре Леонидыч погиб, отца арестовали, и у мальчика словно что-то оборвалось. С тех пор он больше не спрашивал, а просто брал — и от жизни, и от людей.

Желание контролировать всё довело его до карьеры майора МВД. Но вместе с погонами пришла и репутация «оборотня».

Очередная схема закончилась аварией и комой. И только в этот момент жизнь сказала ему своё последнее «нет» — но дала шанс исправить всё в чистилище.

Каждый эпизод — новая реальность

Испытания героя превращаются в отдельные расследования. В одном он оказывается в мрачном нуаре, в другом — в салуне дикого Запада, в третьем — среди неоновых улиц киберпанка.

Эти миры созданы с помощью Virtual Production: павильон студии превращается то в китайский квартал, то в Бруклинский мост, то в подмосковный переезд.

Комедия на грани жанров

Хотя в основе лежит тема искупления, подана она легко и с юмором. Жора попадает в абсурдные ситуации, сталкивается с самим собой и вынужден примерять роли «хорошего копа», о котором мечтал в детстве.

Сериал напоминает «Хорошее место», но с изюминкой: здесь смешаны десятки стилей, а комедия органично соседствует с детективной интригой.

Премьера запланирована на осень 2026 года. В «Жоре в огне» всего восемь серий, харизматичные актёры и смелый жанровый эксперимент, который не отпустит до самого финала.

