Мини-сериал «Свинцовые дети» — польский ответ «Чернобылю» с рейтингом 7,6 от Netflix: включите и не сможете оторваться

Если не знаете, что включить вечером, пересмотрели все громкие премьеры и хочется чего-то, что не отпускает после финальных титров, есть один действительно удачный вариант.

Польский сериал «Свинцовые дети» от Netflix 2026 года — компактная история на 6 серий с рейтингом на КП около 7,6, которую легко посмотреть залпом за вечер, но забыть уже не получится.

Когда правда становится проблемой

Сюжет переносит в 70-е годы, в промышленный район Шопенице. Город живёт ожиданием визита Брежнева, по телевизору — отчёты о достижениях, а за кадром уже совсем другая реальность.

В местную клинику приходит работать педиатр Йоланта Вадовска-Крол и почти сразу замечает тревожные симптомы у детей. Постепенно становится ясно: причина — выбросы свинца с завода, о которых предпочитают молчать.

Йоланта пытается привлечь внимание к проблеме, но сталкивается с глухой системой. Чиновники заняты показательной картинкой, и любые тревожные сигналы воспринимаются как помеха. История выстраивается вокруг этого конфликта. Без громких сцен, но с нарастающим напряжением, пишет автор Дзен-канала Первый ряд.

Почему этот сериал цепляет

Проект не пытается соревноваться по масштабу с «Чернобылем», но работает за счёт атмосферы и деталей. Это не история катастрофы, а история её замалчивания, растянутого на годы. Именно это делает сериал особенно тревожным и правдоподобным.

Йоанна Кулиг в главной роли удерживает внимание на протяжении всех серий. Её героиня выглядит живой: и как врач, и как мать, и как человек, который просто не может закрыть глаза. Бытовые сцены, разговоры с дочерью и простые детали добавляют глубины и делают историю ближе.