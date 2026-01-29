Меню
Мини-сериал «Повелитель мух» получил точную дату выхода: смотрим, что приготовил автор «Переходного возраста» (тизер)

29 января 2026 12:00
Кадр из сериала «Повелитель мух»

Это экранизация книги Уильяма Голдинга, которую обожают миллионы людей по всему миру.

Мини-сериал «Повелитель мух» от автора «Переходного возраста» готовится к выходу и уже сейчас ясно, что это будет одна из самых тревожных премьер начала года.

BBC показала тизер, и он не про приключения, а про медленное расползание страха, власти и жестокости там, где сначала была просто детская игра.

Остров без взрослых и быстрый конец иллюзий

История знакома многим по книге Уильяма Голдинга, но новая экранизация делает акцент не на аллегориях, а на людях. Несколько мальчиков оказываются на необитаемом острове и пытаются выстроить свой порядок.

Сначала появляются правила, роли и надежда на здравый смысл. Затем становится ясно, как быстро эти конструкции рушатся, когда исчезает контроль и страх берет верх.

Кто стоит за новой версией

Проект состоит из четырех серий, каждая названа именем одного из ключевых персонажей. Такой ход сразу задает фокус на характерах, а не на абстрактном зле.

За постановку отвечает Марк Манден, а сценарий написал Джек Торн, знакомый зрителям по жестким и психологически точным историям. Судя по тизеру, сериал не будет щадить ни героев, ни зрителя.

Премьера состоится 8 февраля на BBC One и в сервисе BBC iPlayer. И это тот случай, когда дату хочется запомнить. Не из-за ностальгии по школьной классике, а потому что новая версия обещает быть пугающе современной.

Фото: Кадр из сериала «Повелитель мух»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
