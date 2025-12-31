Меню
Киноафиша Статьи «Милосердие» Тимура Бекмамбетова и возвращение в Сайлент-Хилл: 6 самых ожидаемых фильмов января 2026 года

31 декабря 2025 15:13
Кадр из фильма «Люпен III: Фильм — Бессмертная родословная», «Примат», «Милосердие»

В первый месяц года скучать точно не придется.

Январь обычно считают «тихим» месяцем проката, но в 2026-м он внезапно превращается в парад жанровых премьер. Здесь и большое авторское аниме, и продолжения культовых франшиз, и хорроры, которые явно рассчитывают не на слабонервных. Рассказываю о самых заметных фильмах, которые откроют киношный год.

«Люпен III: Фильм — Бессмертная родословная» / 4 января

«Люпен III: Фильм — Бессмертная родословная»

Такэси Коикэ продолжает перезапуск легендарного вора-джентльмена. На этот раз Люпен оказывается на проклятом острове с ядовитым туманом и существом, которое буквально угрожает его наследию. Это стильное, жёсткое и мрачное аниме — ближе к взрослому киберпанковскому нуару, чем к привычным авантюрам.

«Гренландия 2: Миграция» / 9 января

Джерард Батлер снова спасает семью — но теперь не от кометы, а от последствий апокалипсиса. Продолжение делает ставку не на катастрофу, а на дорогу: разрушенный мир, моральные выборы и выживание без иллюзий. Судя по описанию, сиквел станет мрачнее и человечнее оригинала.

«Примат» / 9 января

«Примат»

Йоханнес Робертс возвращается к хоррору выживания. Тропический отпуск оборачивается первобытным адом, где страх и инстинкты выходят на первый план. Минимум цивилизации, максимум напряжения — фильм «Примат» явно метит в нишу «ужасов без монстров».

«28 лет спустя: Храм из костей» / 16 января

Ниа ДаКоста переосмысляет вселенную Дэнни Бойла. Заражённые больше не главная угроза — куда страшнее становятся сами выжившие. Фильм «28 лет спустя: Храм из костей» обещает философский сдвиг: это уже не про вирус, а про деградацию общества после конца света.

«Милосердие» / 23 января

«Милосердие»

Тимур Бекмамбетов и научная фантастика в реальном времени. Детективу дают 90 минут, чтобы доказать свою невиновность перед искусственным интеллектом. Камерный формат, моральные ловушки и вопрос доверия к алгоритмам — один из самых интригующих проектов месяца.

«Возвращение в Сайлент Хилл» / 23 января

Кристоф Ганс снова берётся за культовую игру. Туман, вина, боль утраты и город как живая травма. Это не просто хоррор, а попытка вернуть экранизацию Silent Hill к её психологическим корням.

Январь 2026 выглядит неожиданно насыщенным: много жанров, много экспериментов и почти полное отсутствие «проходных» релизов. Отличное начало года — даже без блокбастеров.

Фото: Кадр из фильма «Люпен III: Фильм — Бессмертная родословная», «Примат», «Милосердие»
Анастасия Луковникова
