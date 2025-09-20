Миллионы зрителей по всему миру плакали над «Унесенными призраками» и верили в «Ходячий замок»: как Миядзаки создал свою вселенную

У этого талантливого человека все не просто так.

На счету Хаяо Миядзаки два «Оскара», десятки наград и целая вселенная, в которой уютно жить и взрослым, и детям. Его мультфильмы — это не просто сказки, а миры, где летают замки, разговаривают духи и даже автобус может оказаться огромным котом. Разобраться в устройстве этой вселенной — значит лучше понять самого мастера.

Полёты как мечта

Авиация всегда была страстью Миядзаки. С детства он рисовал самолёты, и тема полётов стала лейтмотивом всего творчества. В «Навсикае из Долины ветров» героиня управляет планером, в «Небесном замке Лапута» летает целый остров, а в «Тоторо» дети улетают в путь на котобусе. Даже название студии Ghibli связано с самолётом Caproni Ca 309 Ghibli. Для Миядзаки воздух — это символ свободы, и его герои всегда стремятся выше.

Природа без фальши

Второй важный элемент — природа. У Миядзаки нет поддельных картинок: реки, леса, огонь изображены с подлинной точностью. Известно, что во время работы над сценой с костром режиссёр отправил сотрудников смотреть, как горят настоящие дрова. В его мультфильмах природа — живой персонаж, часто мудрее и добрее людей.

Девочки в центре

Главные герои у Миядзаки чаще всего — девочки. Они смелые, но при этом остаются обычными детьми, со своими страхами и сомнениями. Так в «Унесённых призраками» появилась Тихиро — девочка без суперсил, которая сумела пройти испытания благодаря упорству и доброте.

Миядзаки говорил: «Всё дело в том, что я очень люблю женщин». А ещё он считал, что в зле мужчины склонны искать врагов, а девочки способны видеть путь к примирению, пишет автор Дзен-канала «Синхронизация».

Истории из жизни

Многие сцены рождались из личного опыта. Так, эпизод в «Унесённых призраками», где из грязного монстра извлекают велосипед, основан на том, как сам Миядзаки однажды чистил реку возле дома. Его работы всегда наполнены воспоминаниями и уважением к простым вещам.

Миядзаки умеет говорить с детьми на их языке — не про влюблённости и глянцевые мечты, а про то, что действительно важно: дружбу, смелость и честность. Поэтому его вселенная остаётся живой и родной, даже когда мы давно выросли.

