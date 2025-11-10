Меню
Киноафиша Статьи Миллионы зрителей не отрывались до самого финала: чем закончился гарантированный хит ноября «Константинополь»

Миллионы зрителей не отрывались до самого финала: чем закончился гарантированный хит ноября «Константинополь»

10 ноября 2025 11:21
Кадр из сериала «Константинополь»

Последние минуты оставили особенное впечатление.

В начале ноября на канале НТВ состоялась премьера финала сериала «Константинополь». Этот исторический проект стал одной из главных телевизионных новинок осеннего сезона.

В Сети уже развернулись обсуждения сериала, ведь он сохранял интригу до самого конца.

Сюжет сериала «Константинополь»

Сюжет разворачивается в 1920 году в лагере для беженцев. Здесь пересекаются судьбы бывшего офицера Сергея Нератова, предпринимателя Петра Саблина с сестрой Серафимой и врача Бородаевского. Медик пытается устроиться по специальности, но вынужден согласиться на работу санитаром.

Саблин пытается реализовать коммерческий проект, обращаясь к банкиру Тирпицу. Тот направляет его к ирландцу Гулливеру, который уже контролирует этот бизнес. Параллельно Нератов сталкивается с прошлым противником Ремневым, но их конфликт прерывается спасением баронессы Диковой от сутенёра.

Ночью Ремнев возвращается с сообщниками, избивает Нератова и похищает сына баронессы. Екатерина умоляет о помощи, и полковник принимает решение уничтожить шантажиста, возвращая ребёнка матери. Эти события запускают цепь непредсказуемых последствий для всех обитателей лагеря.

Кадр из сериала «Константинополь»

Финал сериала «Константинополь»

В финале сериала Нератов и Кирпичев пытаются остановить насилие, уничтожив его организаторов — полковника Ноксвельда и банкира Тирпица. Однако их жертва оказывается напрасной: британские власти немедленно назначают нового командира, и репрессии против русской общины продолжаются с прежней силой.

Осознав тщетность усилий, Нератов добровольно сдается турецкой полиции, чтобы отвлечь внимание властей от уходящего парохода с беженцами. Его расчет оправдывается.

Вскоре Нератова отпускают. Люська садится на пароход по документам Серафимы, за ней следует Кирпичев. А главный герой остается на пустынном берегу с баронессой Диковой и ее сыном.

В финальном внутреннем монологе он приходит к горькому осознанию: настоящая жизнь для русского человека возможна только на родине, а в чужой земле он навсегда останется изгоем.

Ранее портал «Киноафиша» писал об отзывах зрителей на сериал.

Фото: Кадры из сериала «Константинополь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
