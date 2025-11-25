Меню
Киноафиша Статьи Миллионы уже смотрят «Добро пожаловать в Дерри»: в трейлере к 6 серии наконец-то показали человеческое лицо Пеннивайза без грима (фото)

25 ноября 2025 14:44
Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Премьера эпизода состоится 30 ноября.

Сейчас, когда миллионы фанатов снова прильнули к экранам и смотрят «Оно: Добро пожаловать в Дерри» по пятницам как национальный ритуал, трейлер шестой серии подкинул сцену, от которой мурашки идут даже у тех, кто знает канон наизусть.

Пеннивайз, древнее чудовище, которое веками пугает Дерри, внезапно появляется человеком — без грима, без ухмылки, будто сто лет назад он ещё пытался казаться своим.

Что происходит в предыстории

Приквел уводит в 1962 год — туда, где Дерри ещё не понимает, что живёт на пороховой бочке. Фильмы показывали охоты 1989-го и 2016-го, первые серии — десятки обличий монстра, но полноценный «клоун» появился только в пятой серии. Создатели тянули момент, как Спилберг тянул акулу в «Челюстях» — чтобы страх созрел.

Почему шестая серия особенная

Теперь зрителям показывают чёрно-белый фрагмент: Пеннивайз человек, артист цирка, почти симпатичный, если знать только картинку. Он просит не бояться — но у этого существа любое «не бойся» звучит как начало ловушки.

Ранние намёки на человеческое прошлое были в фильмах, но впервые история по-настоящему обещает раскрыть истоки монстра.

Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Что творится в самом Дерри

Тем временем новый «Клуб неудачников» решается на невозможное — убить Пеннивайза осколком метеорита, в котором он прибыл на Землю. Военные под руководством генерала Шоу продолжают охоту: им нужен монстр как оружие. А жители города гонятся за Хэнком Гроганом, не понимая, что настоящая тварь давно живёт рядом.

Создатели — Джейсон Фукс и Андрес Мускетти — говорят, что намеренно «прятали» клоуна, чтобы он подкрадывался к зрителю постепенно. Шестая серия — поворотный момент: здесь у страха появляется прошлое.

Премьера эпизода — 30 ноября. Финал сезона — 14 декабря. HBO Max уже готовит два новых сезона, которые вернут нас в 1935 и 1908 год, туда, где Пеннивайз только учился быть ужасом.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какое отношение новинка «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» имеет к культовому хиту Кинга.

Фото: Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Екатерина Адамова
