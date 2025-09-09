Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Миллионы уже посмотрели сериал «Зеркало для оборотня», а вы еще сомневаетесь? Вот краткое содержание всех серий

Миллионы уже посмотрели сериал «Зеркало для оборотня», а вы еще сомневаетесь? Вот краткое содержание всех серий

9 сентября 2025 10:51
Кадр из сериала «Зеркало для оборотня»

Всего 8 эпизодов, но зато каких напряженных!

В конце августа на «Домашнем» показали восьмисерийную мелодраму «Зеркало для оборотня». Сериал уже посмотрели миллионы зрителей, а споры не утихают: одни восхищены напряжённым сюжетом, другие называют его слишком мрачным. Если сомневаетесь, стоит ли смотреть, вот краткое содержание всех серий — со спойлерами.

1 серия

Вера возвращается в родной город, мечтая открыть гостиницу. Но смерть отца рушит планы. На базе отдыха она знакомится с Денисом, и их роман стремительно приводит к свадьбе. Во время торжества появляется женщина и называет жениха оборотнем.

2 серия

Проходят годы. У Веры и Дениса двое детей, но муж всё больше одержим деньгами. Он строит бизнес на продаже туристической базы отца Веры, обманывает подругу Катю, лишая её салона, и закручивает роман с богатой Аллой.

3 серия

Денис готовит ловушку: инсценирует угрозы детям, запугивает Веру и вынуждает подписать отказ от имущества и прав. Веру выгоняют из дома, детей оставляют ему, а в органах опеки он подаёт заявление, что жена якобы пьёт.

4 серия

Егор пытается защитить Веру, но попадает в смертельную ловушку. Перед этим Денис подсыпает Вере вино, и она теряет сознание. Очнувшись, Вера видит труп брата Дениса и полицию — её обвиняют в убийстве. Суд приговаривает её к восьми годам.

5 серия

Через четыре года Вера выходит по УДО. Денис живёт с Аллой и детьми, строит карьеру и идёт в политику. Вера решает вернуть детей, но Катя втягивает её в интриги вокруг бизнесмена Романа Шаталова и его дочери Влады.

6 серия

Алла погибает при странных обстоятельствах — Денис, возможно, довёл её до самоубийства. Он переключается на Владу, надеясь через неё получить деньги Шаталова. Вере предлагают сменить имя и приблизиться к Роману, чтобы помочь детям.

7 серия

Под именем Марина Вера сближается с Шаталовым, но Катя предаёт её: требует вставить флешку в компьютер Романа ради тендера. Денис удерживает Владу с помощью снотворного и готовит новую аферу, а судьба детей снова под угрозой.

8 серия

Помощница Дениса Рита оказывается Аленой — девушкой, которую он покалечил много лет назад. Она помогает Вере собрать доказательства. В финале Дениса задерживают, Вера возвращает детей и находит своё счастье рядом с Романом.

Ранее мы писали: Не только «Невский-8» и «Первый отдел-5», но и новый «Мухтар: НТВ наконец раскрыл сериалы нового сезона 2025-2026.

Фото: Кадр из сериала «Зеркало для оборотня»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Включите еще раз «Аутсорс» — и увидите: эти 5 скрытых приемов меняют весь смысл сериала Включите еще раз «Аутсорс» — и увидите: эти 5 скрытых приемов меняют весь смысл сериала Читать дальше 27 сентября 2025
Почему Лука снял оцепление с больницы? Версия, о которой зрители догадывались, но боялись озвучить 20 лет Почему Лука снял оцепление с больницы? Версия, о которой зрители догадывались, но боялись озвучить 20 лет Читать дальше 27 сентября 2025
Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала Читать дальше 26 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше