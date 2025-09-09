Миллионы уже посмотрели сериал «Зеркало для оборотня», а вы еще сомневаетесь? Вот краткое содержание всех серий

В конце августа на «Домашнем» показали восьмисерийную мелодраму «Зеркало для оборотня». Сериал уже посмотрели миллионы зрителей, а споры не утихают: одни восхищены напряжённым сюжетом, другие называют его слишком мрачным. Если сомневаетесь, стоит ли смотреть, вот краткое содержание всех серий — со спойлерами.

1 серия

Вера возвращается в родной город, мечтая открыть гостиницу. Но смерть отца рушит планы. На базе отдыха она знакомится с Денисом, и их роман стремительно приводит к свадьбе. Во время торжества появляется женщина и называет жениха оборотнем.

2 серия

Проходят годы. У Веры и Дениса двое детей, но муж всё больше одержим деньгами. Он строит бизнес на продаже туристической базы отца Веры, обманывает подругу Катю, лишая её салона, и закручивает роман с богатой Аллой.

3 серия

Денис готовит ловушку: инсценирует угрозы детям, запугивает Веру и вынуждает подписать отказ от имущества и прав. Веру выгоняют из дома, детей оставляют ему, а в органах опеки он подаёт заявление, что жена якобы пьёт.

4 серия

Егор пытается защитить Веру, но попадает в смертельную ловушку. Перед этим Денис подсыпает Вере вино, и она теряет сознание. Очнувшись, Вера видит труп брата Дениса и полицию — её обвиняют в убийстве. Суд приговаривает её к восьми годам.

5 серия

Через четыре года Вера выходит по УДО. Денис живёт с Аллой и детьми, строит карьеру и идёт в политику. Вера решает вернуть детей, но Катя втягивает её в интриги вокруг бизнесмена Романа Шаталова и его дочери Влады.

6 серия

Алла погибает при странных обстоятельствах — Денис, возможно, довёл её до самоубийства. Он переключается на Владу, надеясь через неё получить деньги Шаталова. Вере предлагают сменить имя и приблизиться к Роману, чтобы помочь детям.

7 серия

Под именем Марина Вера сближается с Шаталовым, но Катя предаёт её: требует вставить флешку в компьютер Романа ради тендера. Денис удерживает Владу с помощью снотворного и готовит новую аферу, а судьба детей снова под угрозой.

8 серия

Помощница Дениса Рита оказывается Аленой — девушкой, которую он покалечил много лет назад. Она помогает Вере собрать доказательства. В финале Дениса задерживают, Вера возвращает детей и находит своё счастье рядом с Романом.

Ранее мы писали: Не только «Невский-8» и «Первый отдел-5», но и новый «Мухтар: НТВ наконец раскрыл сериалы нового сезона 2025-2026.