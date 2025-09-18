Миллионы смотрели, но не все заметили: в «Острых козырьках» снималась актриса из России

«Острые козырьки» давно завоевали статус культового проекта: Киллиан Мёрфи в роли Томаса Шелби и Том Харди, появляющийся в образе Альфи Соломонса, сделали этот сериал легендой.
Но немногие зрители знают, что в третьем сезоне (2016) в нём появлялась и российская актриса — Дина Корзун.
Роль Изабеллы Романовой
Корзун воплотила на экране Изабеллу Петровну Романову — представительницу русской аристократии, чья сюжетная линия стала частью политических интриг и связей семьи Шелби.
Хотя экранного времени у актрисы было немного, её героиня подчеркнула международный масштаб истории и добавила колорита в атмосферу сезона.
Съёмки с Киллианом Мёрфи и Томом Харди
В интервью РИА Новости актриса рассказывала, что оказалась в проекте почти случайно и даже не читала сценарий, поскольку его держали в строгом секрете.
О своих партнёрах она говорила с восторгом:
«Оба очень просты в общении, открытые, без тщеславия и лицемерия. Киллиан всегда обедал вместе со всеми, не прятался в VIP-вагончике».
По её словам, Мёрфи, будучи ещё и продюсером проекта, заботился о коллегах и проявлял уважение к каждому.
Атмосфера на площадке
Корзун рассказывала, что однажды в тяжёлом костюме стояла на холоде в ожидании съёмки, и Мёрфи предложил ей присесть и принести стул: «Он относился так ко всем».
