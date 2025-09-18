Миллионы смотрели, но не все заметили: в «Острых козырьках» снималась актриса из России

«Острые козырьки» давно завоевали статус культового проекта: Киллиан Мёрфи в роли Томаса Шелби и Том Харди, появляющийся в образе Альфи Соломонса, сделали этот сериал легендой.

Но немногие зрители знают, что в третьем сезоне (2016) в нём появлялась и российская актриса — Дина Корзун.

Роль Изабеллы Романовой

Корзун воплотила на экране Изабеллу Петровну Романову — представительницу русской аристократии, чья сюжетная линия стала частью политических интриг и связей семьи Шелби.

Хотя экранного времени у актрисы было немного, её героиня подчеркнула международный масштаб истории и добавила колорита в атмосферу сезона.

Съёмки с Киллианом Мёрфи и Томом Харди

В интервью РИА Новости актриса рассказывала, что оказалась в проекте почти случайно и даже не читала сценарий, поскольку его держали в строгом секрете.

О своих партнёрах она говорила с восторгом:

«Оба очень просты в общении, открытые, без тщеславия и лицемерия. Киллиан всегда обедал вместе со всеми, не прятался в VIP-вагончике».

По её словам, Мёрфи, будучи ещё и продюсером проекта, заботился о коллегах и проявлял уважение к каждому.

Атмосфера на площадке

Корзун рассказывала, что однажды в тяжёлом костюме стояла на холоде в ожидании съёмки, и Мёрфи предложил ей присесть и принести стул: «Он относился так ко всем».

