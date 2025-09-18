Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Миллионы смотрели, но не все заметили: в «Острых козырьках» снималась актриса из России

Миллионы смотрели, но не все заметили: в «Острых козырьках» снималась актриса из России

18 сентября 2025 14:15
«Острые козырьки»

Она появляется в третьем сезоне проекта Стивена Найта.

«Острые козырьки» давно завоевали статус культового проекта: Киллиан Мёрфи в роли Томаса Шелби и Том Харди, появляющийся в образе Альфи Соломонса, сделали этот сериал легендой.

Но немногие зрители знают, что в третьем сезоне (2016) в нём появлялась и российская актриса — Дина Корзун.

Роль Изабеллы Романовой

Корзун воплотила на экране Изабеллу Петровну Романову — представительницу русской аристократии, чья сюжетная линия стала частью политических интриг и связей семьи Шелби.

Хотя экранного времени у актрисы было немного, её героиня подчеркнула международный масштаб истории и добавила колорита в атмосферу сезона.

Миллионы смотрели, но не все заметили: в «Острых козырьках» снималась актриса из России

Съёмки с Киллианом Мёрфи и Томом Харди

В интервью РИА Новости актриса рассказывала, что оказалась в проекте почти случайно и даже не читала сценарий, поскольку его держали в строгом секрете.

О своих партнёрах она говорила с восторгом:

«Оба очень просты в общении, открытые, без тщеславия и лицемерия. Киллиан всегда обедал вместе со всеми, не прятался в VIP-вагончике».

По её словам, Мёрфи, будучи ещё и продюсером проекта, заботился о коллегах и проявлял уважение к каждому.

Атмосфера на площадке

Корзун рассказывала, что однажды в тяжёлом костюме стояла на холоде в ожидании съёмки, и Мёрфи предложил ей присесть и принести стул: «Он относился так ко всем».

Также прочитайте: Для тех, кто до конца так и не разобрался: почему в 6 сезоне «Острых козырьков» Томми Шелби все-таки умер, и что ждать дальше

Фото: Кадр из сериала «Острые козырьки»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят 1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят Читать дальше 29 сентября 2025
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Читать дальше 28 сентября 2025
Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется Читать дальше 28 сентября 2025
7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды 7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды Читать дальше 28 сентября 2025
Виноват ли Антибиотик? Кто реально столкнул Челищева и Гуся в «Бандитском Петербурге» Виноват ли Антибиотик? Кто реально столкнул Челищева и Гуся в «Бандитском Петербурге» Читать дальше 28 сентября 2025
Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей Читать дальше 27 сентября 2025
Думаете, Жеглов Высоцкого — эталон сыщика? В романе Вайнеров он совсем другой — и вряд ли вы его полюбите Думаете, Жеглов Высоцкого — эталон сыщика? В романе Вайнеров он совсем другой — и вряд ли вы его полюбите Читать дальше 27 сентября 2025
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался Читать дальше 25 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше