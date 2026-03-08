Меню
Миллионы смотрели «Игру престолов», но так и не поняли главного: в чём смысл противостояния Короля Ночи и Трехглазого ворона?

8 марта 2026 09:25
Кадр из сериала «Игра престолов»

А это оказалось очень важной деталью.

Миллионы зрителей по всему миру смотрели «Игру престолов». Сериал, стартовавший в 2011 году, до сих пор называют одним из главных телевизионных проектов XXI века.

История Вестероса подарила десятки ярких персонажей и сложных сюжетных линий. При этом многие зрители так и не поняли, в чем на самом деле заключался смысл противостояния Короля Ночи и Трехглазого ворона?

Кто такой Трехглазый ворон

Трехглазый ворон впервые появляется Брану Старку после его падения с башни в первом сезоне сериала. В странных видениях птица убеждает мальчика, что он может «летать», намекая на его будущие способности древовидца. Именно эти сны в итоге приводят Брана за Стену, где в пещере среди корней чардрева он находит старого Трехглазого ворона.

Среди поклонников популярна теория, что этим персонажем был Бринден Риверс — бастард короля Эйгона IV Таргариена. В хрониках Вестероса его знали как Кровавого ворона, бывшего лорда-командующего Ночного дозора, который однажды ушел за Стену и больше не вернулся.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Почему он противостоит Королю Ночи

Смысл противостояния связан не столько с магией, сколько с памятью мира. Трехглазый ворон хранит знания прошлого с помощью магии старых богов и сети чардрев. Король Ночи, напротив, стремится уничтожить эту память вместе со всем древним миром.

После смерти старого ворона Бран становится последним древовидцем и хранителем истории Вестероса. Убив его, Король Ночи смог бы стереть знания Детей леса и окончательно уничтожить магию старых богов.

В этой истории сталкиваются две противоположные силы. Один персонаж хранит память мира, другой пытается ее уничтожить. Поэтому их противостояние оказывается гораздо глубже обычной битвы людей и мертвых.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
