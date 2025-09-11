Миллионы людей спорили, нейросеть все решила: какой сериал круче — «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье»?

Мир залипает на сериалы про смертельные игры, но фанаты до сих пор спорят, кто сделал это лучше: Южная Корея с «Игрой в кальмара» или Япония с «Алисой в Пограничье».

На первый взгляд, истории похожи — люди оказываются втянутыми в игры на выживание, где проигравшие умирают. Но на самом деле разница куда глубже, чем кажется. Кстати, рейтинги на КП у сериалов одинаковые — 7,7 из 10.

Приз против свободы

В «Игре в кальмара» главный мотив — огромный денежный приз. 456 участников с долгами и безысходностью борются за 45,6 миллиарда вон, и социальная сатира здесь важнее всего.

А вот «Алиса в Пограничье» предлагает не деньги, а шанс вернуться в реальность. Герои попадают в пустую версию Токио, где карты из колоды определяют сложность смертельных игр. Здесь ставки выше: проиграл — исчезаешь навсегда.

Жестокость или философия

«Игра в кальмара» построена на контрасте: яркие детские декорации и холодная жестокость игр. Это история про классовое неравенство и отчаяние.

«Алиса» же погружает зрителей в психологическую драму: здесь каждая карта — испытание разума, силы или командной динамики. Крови не меньше, но философии больше — сериал заставляет задуматься, что такое жизнь и что значит быть человеком.

Что выбрать

Если «Игра в кальмара» бьёт по эмоциям и социальной боли, то «Алиса в Пограничье» притягивает масштабом, визуальной мрачностью и мистикой. Он заслуженно получает победу. Первый сезон «Алисы» вышел в 2020 году, второй — в 2022-м, а третий стартует 25 сентября 2025 года.

«Игра в кальмара» завершила свой второй сезон, так что зрители могут спокойно выбирать, что пересмотреть первым, пока ждут продолжение «Алисы». Эти два сериала по-разному играют с человеческим страхом, но оба затягивают так, что остановиться невозможно.

