Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На кону не только миллион евро, но и жизнь: этот сериал с рейтингом 7.5 не зря называют российским «Остаться в живых»

На кону не только миллион евро, но и жизнь: этот сериал с рейтингом 7.5 не зря называют российским «Остаться в живых»

30 декабря 2025 18:37
«Игра на выживание»

Реалити-формат здесь быстро заканчивается, а дальше начинается история о людях, оставшихся без сценария и контроля.

Первый сезон сериала «Игра на выживание» вышел в 2020 году и до сих пор регулярно всплывает в обсуждениях. Его сравнивают с «Остаться в живых» не из-за копирования идей, а из-за схожей драматургии: замкнутое пространство, группа незнакомцев и ситуация, где привычные правила перестают работать.

«Игра на выживание»: когда формат ломается

По сюжету 16 участников приезжают в сибирскую тайгу для съемок реалити-шоу «Выживший».

В радиусе сотен километров нет дорог, связи и населенных пунктов. Участников делят на команды, на кону — миллион евро.

Задача звучит просто: дойти до финала и остаться человеком. Но уже вскоре исчезает съемочная группа, и проект перестает быть телевизионной игрой.

Тайга как главный катализатор

Сибирская глушь в сериале не декорация, а полноценный механизм давления. Здесь невозможно спрятаться за ролью, образом или социальным статусом.

Отсутствие внешнего контроля заставляет героев быстро проявлять истинные мотивы. Именно в этом моменте сериал чаще всего сравнивают с «Остаться в живых»: важны не обстоятельства катастрофы, а то, как люди ведут себя, оказавшись вне системы.

«Игра на выживание»

Люди без правил и иллюзий

Герои «Игры на выживание» — не архетипы, а намеренно разнородная группа. Кто-то пытается сохранить остатки морали, кто-то быстро переходит к жестким решениям.

Сериал последовательно показывает, как стираются границы допустимого, и делает это без назидания, оставляя зрителю пространство для собственных выводов.

Почему сериал до сих пор обсуждают

Рейтинг 7.5 на Кинопоиске и 7.1 на IMDb отражает не столько всеобщее одобрение, сколько интерес к самому эксперименту. Зрители до сих пор спорят о логике поступков персонажей и жанровом балансе, но сходятся в одном: сериал сложно выключить на середине.

Вам будет интересно: «Такое мы точно будем смотреть»: 10 самых ожидаемых сериалов «КИОН» — от режиссеров «Бара "Один звонок"» и «Каменской» в том числе

Фото: Кадр из сериала «Игра на выживание»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%: не стыдно рекомендовать 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%: не стыдно рекомендовать Читать дальше 30 декабря 2025
Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками» Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками» Читать дальше 30 декабря 2025
Поклонники «Метода» должны оценить: свежий сериал-детектив «Пейшенс» про архивариуса-аутиста зацепил зрителей на 7.6 баллов Поклонники «Метода» должны оценить: свежий сериал-детектив «Пейшенс» про архивариуса-аутиста зацепил зрителей на 7.6 баллов Читать дальше 30 декабря 2025
И «бред галимый», и «ужас», и «смотрим с интересом»: сериал «Ничья в пользу КГБ» вышел на НТВ, мгновенно расколов аудиторию И «бред галимый», и «ужас», и «смотрим с интересом»: сериал «Ничья в пользу КГБ» вышел на НТВ, мгновенно расколов аудиторию Читать дальше 30 декабря 2025
Когда сошлись актёры из «Невского», «Слова пацана» и «Пищеблока»: зрители PREMIER назвали лучший российский сериал года Когда сошлись актёры из «Невского», «Слова пацана» и «Пищеблока»: зрители PREMIER назвали лучший российский сериал года Читать дальше 30 декабря 2025
Рейтинг 8.2 и место в топ-250: Первый канал в январе возвращает один из лучших сериалов последних лет Рейтинг 8.2 и место в топ-250: Первый канал в январе возвращает один из лучших сериалов последних лет Читать дальше 29 декабря 2025
Когда твой папа — маньяк: этот мини-сериал от Netflix зайдет поклонникам «Как приручить лису» Когда твой папа — маньяк: этот мини-сериал от Netflix зайдет поклонникам «Как приручить лису» Читать дальше 29 декабря 2025
Открытый финал и слишком много вопросов: будет ли второй сезон сериала «Тайный советник» на НТВ Открытый финал и слишком много вопросов: будет ли второй сезон сериала «Тайный советник» на НТВ Читать дальше 29 декабря 2025
Криминал без мрака и комедия без кривляний: сериал «Под контролем» напоминает «О чем говорят мужчины» и проглатывается за 1–2 вечера Криминал без мрака и комедия без кривляний: сериал «Под контролем» напоминает «О чем говорят мужчины» и проглатывается за 1–2 вечера Читать дальше 29 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше