Миллениалы, наконец и для нас сняли сериал! «Друзей», «Дикого ангела» и «Зачарованных» отправили в «Трешку»

Вслед за ностальгией по 90-м, в кино проникли и «нулевые». Важным хитом прошлого года стала драма «Камбэк», посвященная этому периоду. А теперь на экране выйдет комедия «Трешка», которая точно особенно полюбится миллениалам.

Сюжет сериала «Трешка»

Действие сериала «Трешка» переносит зрителей в Воронеж начала нулевых. Главная героиня, 35-летняя работница химического завода Даша, живёт в тесной трёхкомнатной квартире. Вместе с ней ютятся её пожилые родители и дочь-подросток Таня.

Но на этом состав обитателей не заканчивается. Часть жилплощади занимает Роман — её начальник с завода и будущий жених. Другую часть делят её сестра Лена с мужем Серёгой и двумя маленькими детьми, которые переехали в город после пожара в родной деревне.

И без того хрупкий бытовой баланс окончательно рушится, когда на пороге появляется «новый старый» жилец — Дима, бывший муж Даши. Он заявляет, что исправился, и хочет вернуться в семью.

Детали сериала «Трешка»

Актёрский состав сериала собрал яркие имена. Главные роли исполнили Юлия Александрова, Алла Михеева, Олеся Железняк, Михаил Трухин и другие известные артисты.

Для съёмок авторы построили в павильоне настоящую трёхкомнатную квартиру, которую до мелочей заполнили реквизитом разных десятилетий — от предметов начала XX века до типичных вещей из 2000-х годов.

Образы главных героинь создатели разрабатывали, оглядываясь на культовые сериалы нулевых. В их характерах и стиле можно уловить отсылки к героиням из «Друзей», «Дикого ангела» и «Зачарованных».

Премьера сериала «Трешка» запланирована на 2 февраля, и увидеть её можно будет на телеканале СТС.