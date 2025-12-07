Меню
Микс «Тома и Джерри» и фильма «Один дома»: этот новогодний хит покоряет мир прямиком из Норвегии

7 декабря 2025 18:08
Кадр из фильма «Мышиный переполох»

Теплое и уютное кино, способное собрать всю семьи перед экраном.

В новом норвежском рождественском фильме «Мышиный переполох» (2025) мыши воюют с людьми так азартно, что поневоле вспоминаешь и «Тома и Джерри», и «Один дома», и «Мышиную охоту». Но чем дальше смотришь, тем яснее понимаешь: за хаосом скрывается история про страхи, стереотипы и то, как дети иногда мудрее взрослых.

Сюжет фильма «Мышиный переполох»

В покинутом загородном доме живут четыре мышки, умные, болтающие и даже чересчур осведомлённые о мире людей. Они украшают свой кукольный дом, готовятся к празднику — и не подозревают, что хозяева вот-вот вернутся.

Когда семья действительно приезжает, начинается цирк с выстрелами леденцами, клеем в волосах и отчаянными попытками уничтожить друг друга. Дом превращается в арену, где каждая сторона уверена: другая — воплощённое зло.

И это работает не только как комедия, но и как метафора: старшее поколение защищается от того, чего не понимает, а дети — те ещё миротворцы.

Детская дружба, которую не остановят даже межвидовые войны

Самая трогательная линия — ночное знакомство маленького мальчика и мышонка Леи. Они не говорят на одном языке, но понимают друг друга куда лучше, чем их взрослые родственники. Эта связь показывает главную мысль фильма: мир рушат страхи старших, а строят — открытость младших.

Мыши и люди ведут себя как соседи, которых поссорили традиции: «Мы так делали всегда» против «А можно и по-новому». И фильм аккуратно, но доходчиво говорит: выход есть — просто перестать бояться.

Стоит ли смотреть

«Мышиный переполох» работает сразу в двух жанрах: как эффектная новогодняя комедия и как добрый фильм-притча о том, что мир меняется, когда меняемся мы. Спецэффекты яркие, а юмор — местами абсурдный, местами изобретательный. Финал предсказуем, но тёплый — как рождественские огни, которые ты видишь за окном, даже если давно знаешь, что там гирлянда.

Фильм вполне может обрести поклонников — и не исключено, что продолжение уже маячит на горизонте.

Фото: Кадр из фильма «Мышиный переполох»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
