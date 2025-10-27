Меню
Киноафиша Статьи Михалков впервые объяснил, что за «Б. Тосья» в титрах его фильма «12»: зря журналисты искали французский след

27 октября 2025 15:13
Кадр из фильма «12»

Посвящение было просто шуткой, касающейся реального человека.

Никита Михалков известен тем, что всегда крайне скрупулезно подходил к работе. Именно поэтому в его фильмах немало любопытных деталей и пасхалок, многие из которых являются загадкой для зрителей.

К примеру, на днях он впервые раскрыл значение загадочной подписи «Б. Тосья» к эпиграфу в титрах к фильму «12». Оказалось, что это имя появилось в результате шутки.

«Б. Тосья» в фильме «12»

Никита Михалков раскрыл забавный секрет своего фильма «12». В начале картины есть серьёзный эпиграф «Закон, конечно, превыше всего, но что делать, если сострадание выше закона?» с инициалами «Б. Тосья» — все думали, что это какой-то французский философ.

Оказалось, всё гораздо проще. Это шутка съёмочной группы.

«Столько журналистов пытались разыскать. А мы просто посвятили фразу бабе Тосе, которая возила нам на площадку молоко. Добавили французского шика, сократив имя до загадочных инициалов»,приводит слова Михалкова ТАСС.

Михалков считает, что такие весёлые «хулиганства» помогают создавать на съёмках особую атмосферу и превращают команду в настоящую семью.

Кадр из фильма «12»

Сюжет фильма «12»

Фильм — это вольная русская версия классического голливудского сюжета «12 разгневанных мужчин». Двенадцать присяжных собираются, чтобы решить судьбу 18-летнего парня, обвиняемого в убийстве отчима.

Все улики говорят против него, и одиннадцать человек уже готовы вынести обвинительный приговор. Но один-единственный несогласный присяжный вносит сомнения в умы остальных. Благодаря ему формальное заседание превращается в напряжённый спор, где каждый вынужден задуматься: а действительно ли всё так очевидно?

Ранее портал «Киноафиша» писал, где Михалков снимал культовый фильм «Утомленные солнцем».

Фото: Кадры из фильма «12» (2007)
Светлана Левкина
