Михалков впервые объяснил, что за «Б. Тосья» в титрах его фильма «12»: зря журналисты искали французский след

Никита Михалков известен тем, что всегда крайне скрупулезно подходил к работе. Именно поэтому в его фильмах немало любопытных деталей и пасхалок, многие из которых являются загадкой для зрителей.

К примеру, на днях он впервые раскрыл значение загадочной подписи «Б. Тосья» к эпиграфу в титрах к фильму «12». Оказалось, что это имя появилось в результате шутки.

«Б. Тосья» в фильме «12»

Никита Михалков раскрыл забавный секрет своего фильма «12». В начале картины есть серьёзный эпиграф «Закон, конечно, превыше всего, но что делать, если сострадание выше закона?» с инициалами «Б. Тосья» — все думали, что это какой-то французский философ.

Оказалось, всё гораздо проще. Это шутка съёмочной группы.

«Столько журналистов пытались разыскать. А мы просто посвятили фразу бабе Тосе, которая возила нам на площадку молоко. Добавили французского шика, сократив имя до загадочных инициалов», — приводит слова Михалкова ТАСС.

Михалков считает, что такие весёлые «хулиганства» помогают создавать на съёмках особую атмосферу и превращают команду в настоящую семью.

Сюжет фильма «12»

Фильм — это вольная русская версия классического голливудского сюжета «12 разгневанных мужчин». Двенадцать присяжных собираются, чтобы решить судьбу 18-летнего парня, обвиняемого в убийстве отчима.

Все улики говорят против него, и одиннадцать человек уже готовы вынести обвинительный приговор. Но один-единственный несогласный присяжный вносит сомнения в умы остальных. Благодаря ему формальное заседание превращается в напряжённый спор, где каждый вынужден задуматься: а действительно ли всё так очевидно?

