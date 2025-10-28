Меню
Киноафиша Статьи Михалков стал звездой после «Я шагаю по Москве»: но почему тогда в следующем фильме ему не доверили ни строчки?

Михалков стал звездой после «Я шагаю по Москве»: но почему тогда в следующем фильме ему не доверили ни строчки?

28 октября 2025 13:46
Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Актер принял участие в экспериментальном проекте.

Никита Михалков снялся уже в более чем 50 фильмах, причём его актёрская карьера началась ещё в школьные годы с небольшой роли в драме «Солнце светит всем».

Но настоящим звёздным часом для него стала лирическая комедия «Я шагаю по Москве» 1963 года, где молодой Михалков не только блестяще справился с главной ролью, но и сразу завоевал народную любовь.

С тех пор режиссёры наперебой приглашали его на центральные роли, многие из которых со временем стали культовыми. Однако в его фильмографии есть и курьёзный случай — в короткометражной ленте «Шуточка» 1966 года актёру не доверили ни единой реплики.

Сюжет фильма «Шуточка»

В основе ленты лежит рассказ Чехова о мимолётном зимнем романе. Герой Михалкова приглашает девушку прокатиться на санках с горки и шепчет ей на ухо страстные признания. Но из-за шума ветра она разбирает лишь отдельные слова — и остаётся в сомнениях: было ли это настоящим признанием или просто шуткой?

Молодой человек, не получив ответа, уезжает в другой город и постепенно забывает о той встрече. Воспоминания возвращаются к нему лишь годы спустя, когда он уже становится взрослым мужчиной, переосмысливая ту самую «шуточку», которая могла бы изменить его судьбу.

Кадр из фильма «Шуточка»

Детали фильма «Шуточка»

Создатели «Шуточки» придумали смелый эксперимент — их герои не произносят ни слова. Всё, что они хотят сказать, передаётся через взгляды, жесты и едва уловимые улыбки. Для Никиты Михалкова и его партнёрши Нонны Терентьевой это стало настоящей проверкой на артистизм.

Фильм не попал в широкий прокат и остался малоизвестной работой. Но те, кто его видел, до сих пор вспоминают с восторгом.

«Очень изящная работа», «Просто маленькое произведение искусства, которое невозможно забыть», «Обожаю такого Михалкова, нежного, игривого, интересного, одна из лучших ролей», — отмечают комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где Михалков снимал культовый фильм «Утомленные солнцем».

Фото: Кадры из фильмов «Шуточка» (1966), «Я шагаю по Москве» (1963)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
