Михалков стал звездой после «Я шагаю по Москве»: но почему тогда в следующем фильме ему не доверили ни строчки?

Никита Михалков снялся уже в более чем 50 фильмах, причём его актёрская карьера началась ещё в школьные годы с небольшой роли в драме «Солнце светит всем».

Но настоящим звёздным часом для него стала лирическая комедия «Я шагаю по Москве» 1963 года, где молодой Михалков не только блестяще справился с главной ролью, но и сразу завоевал народную любовь.

С тех пор режиссёры наперебой приглашали его на центральные роли, многие из которых со временем стали культовыми. Однако в его фильмографии есть и курьёзный случай — в короткометражной ленте «Шуточка» 1966 года актёру не доверили ни единой реплики.

Сюжет фильма «Шуточка»

В основе ленты лежит рассказ Чехова о мимолётном зимнем романе. Герой Михалкова приглашает девушку прокатиться на санках с горки и шепчет ей на ухо страстные признания. Но из-за шума ветра она разбирает лишь отдельные слова — и остаётся в сомнениях: было ли это настоящим признанием или просто шуткой?

Молодой человек, не получив ответа, уезжает в другой город и постепенно забывает о той встрече. Воспоминания возвращаются к нему лишь годы спустя, когда он уже становится взрослым мужчиной, переосмысливая ту самую «шуточку», которая могла бы изменить его судьбу.

Детали фильма «Шуточка»

Создатели «Шуточки» придумали смелый эксперимент — их герои не произносят ни слова. Всё, что они хотят сказать, передаётся через взгляды, жесты и едва уловимые улыбки. Для Никиты Михалкова и его партнёрши Нонны Терентьевой это стало настоящей проверкой на артистизм.

Фильм не попал в широкий прокат и остался малоизвестной работой. Но те, кто его видел, до сих пор вспоминают с восторгом.

«Очень изящная работа», «Просто маленькое произведение искусства, которое невозможно забыть», «Обожаю такого Михалкова, нежного, игривого, интересного, одна из лучших ролей», — отмечают комментаторы.

